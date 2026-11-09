República Dominicana acogerá Reunión Interamericana de Autoridades Electorales

La Junta Central Electoral (JCE) destacó en un documento que ese organismo y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), serán los responsables de la reunión, que contará con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Suiza.

Este encuentro, a celebrarse en un hotel de Santo Domingo, reunirá a autoridades electorales de la región con el objetivo de intercambiar experiencias, analizar los principales retos del continente y fortalecer la resiliencia de los sistemas democráticos, agregó la institución.

Durante las jornadas los participantes abordarán temas prioritarios para la integridad de los procesos comiciales, como el financiamiento político-electoral, la tecnología electoral, la ciberseguridad, la inteligencia artificial (IA) y la lucha contra la desinformación. Habrá representación de 25 países y 35 organismos electorales,

El programa incluye una conferencia magistral del catedrático de la Universidad de Stanford (EE.UU.), Alberto Díaz-Cayeros, que versará sobre el desafío de garantizar una competencia electoral equitativa, la inteligencia estratégica para organismos electorales y el impacto de la desinformación y la inteligencia artificial en el comportamiento humano.

También se desarrollará un taller práctico sobre construcción de resiliencia electoral mediante el diálogo, la negociación y la mediación, facilitado por expertos de la francesa Universidad de Notre Dame.