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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 14:30

Revolut invertirá 1.000 millones de dólares para acelerar su expansión en Latinoamérica

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- Revolut, el neobanco británico, prevé invertir hasta 1.000 millones de dólares en Latinoamérica para ampliar sus operaciones y espera que la región aporte uno de cada cuatro nuevos registros de clientes a escala mundial en 2027, informó este lunes la compañía.

Por EFE
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La entidad financiera señaló en un comunicado que esa expectativa supondría multiplicar por cinco los nuevos clientes en la región respecto a 2025, dentro de una estrategia que combina la entrada en nuevos países con una mayor utilización de sus servicios.

"La inversión prevista respaldará el desarrollo de operaciones locales, infraestructura tecnológica, oferta de productos y capacidades regulatorias a medida que Revolut se prepara para llevar su plataforma financiera global a más clientes en toda la región", señaló la también tecnológica financiera.

Carlos Urrutia, director global de Expansión de Revolut, afirmó que la “inversión prevista de hasta 1.000 millones de dólares refleja nuestro compromiso a largo plazo con la región”.

El directivo destacó que Latinoamérica reúne poblaciones grandes y digitalmente activas, además de conexiones con mercados donde la empresa tiene presencia consolidada, como España y Portugal.

La compañía identificó a Brasil, su primer mercado latinoamericano, como el punto de partida para adaptar sus servicios a las necesidades locales, mediante la integración del sistema de pagos Pix y el desarrollo de productos como cuentas multidivisa.

Según la entidad, esa experiencia contribuyó a su posterior entrada en México, donde comenzó a operar como banco a principios de 2026 y superó el millón de clientes durante el tercer trimestre, en menos de ocho meses.

La compañía también informó de avances regulatorios en Colombia, donde recibió una licencia de funcionamiento de la Superintendencia Financiera, y en Argentina, donde cuenta con una licencia bancaria local.

En Perú obtuvo una autorización de organización de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mientras continúa trabajando para conseguir la licencia definitiva de funcionamiento.

La institución sostuvo que su expansión también genera oportunidades en mercados donde ya tiene presencia, por las conexiones entre clientes de diferentes países, y citó los vínculos entre Colombia y España, México y Estados Unidos, y Brasil y Portugal.

Además, aseguró que ya atiende a más de 80 millones de clientes en todo el mundo y mantiene la aspiración de alcanzar 100 millones de clientes activos en más de 100 países.

En el último trimestre también lanzó sus operaciones bancarias en Australia y Nueva Zelanda.

El pasado 4 de noviembre el neobanco cerró una ronda de financiación que sitúa la valoración de la compañía en 115.000 millones de dólares, en una operación liderada por Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates, Inc. y Baillie Gifford.

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