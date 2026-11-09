Rubio subraya tras la derrota electoral que Trump seguirá marcando la política exterior

"El Congreso tiene un papel que desempeñar en nuestra política exterior, especialmente en lo que respecta a su financiación y a su función de supervisión. Pero el principal factor que determina la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo el presidente", declaró en una rueda de prensa durante su visita oficial a París para una reunión del G7.

Rubio recordó que, durante sus años en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, intentó influir en la política exterior del país y que, cuando gobernaban los demócratas, le recordaban esa misma prerrogativa presidencial.

El jefe de la diplomacia estadounidense también defendió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, contra quien el congresista republicano Thomas Massie, crítico con Trump, impulsó un juicio político por su vinculación con la impopular guerra de Irán.

"Creo que es injusto. Creo que Pete ha hecho un buen trabajo, realmente lo creo. He trabajado con él, veo cosas que ni los medios ni los congresistas ven: trabaja muy duro, es increíblemente inteligente", apuntó.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, interpretadas como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.