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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:10

Siete empresas están interesadas en comprar centro de reparación de Mexicana MRO Services

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- Siete empresas, tres extranjeras y cuatro mexicanas, han manifestado su interés en comprar a la Mexicana MRO Services su centro de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO, en inglés), indicaron este lunes directivos de la empresa.

Por EFE
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Además, los directivos apuntaron que hasta el 23 de noviembre, la unidad, la más grande de México y que se ubica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), recibirá solicitudes de los interesados en su compra.

"Estamos a punto de que se venda y los recursos puedan darle una larga vida. Lo que hemos hecho este tiempo es administrarlo y estamos llegando a buen puerto", dijo a medios el director general de Mexicana MRO, Óscar Arguello.

"Es un proceso de recomponer todo (...) vamos a entregar una empresa que se puede repotenciar”, añadió Arguello.

Según reportes, el taller, donde trabajan 1.250 técnicos, será ofertado en subasta y los recursos de su venta se distribuirán entre los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, aunque el valor estimado de la empresa no se ha hecho público

Por su parte, Rafael Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Mexicana MRO, admitió que las instalaciones no han sido modernizadas, y ese su principal objetivo con la venta.

"Son instalaciones que se han quedado poco a poco en el tiempo (...) todo en la aviación es dinero (...) La idea de la venta es que Mexicana MRO Services tenga capitalización, que pueda modernizarse y esperamos se pueda vender de la mejor manera posible", expresó Gutiérrez.

El interés por el centro de mantenimiento de Mexicana MRO Services ocurre en medio de la larga crisis de Mexicana de Aviación, que dejó de volar en agosto de 2010 y entró en concurso mercantil al arrastrar una deuda superior a los ochocientos millones de dólares.

En medio de ese colapso, MRO fue la única filial que mantuvo operaciones, por lo que se convirtió en una de las pocas piezas viables del grupo y en un activo clave dentro de los intentos por ordenar la liquidación y atender compromisos con trabajadores y acreedores.

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