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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 22:45

Skydance busca recortar más de 6.000 millones de dólares para acelerar su integración

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Los Ángeles (EE.UU.), 9 nov (EFE).- El conglomerado Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés), anunció este lunes que planea ahorrar más de 6.000 millones de dólares en costes por los próximos tres años para acelerar su proceso de integración al mercado.

Por EFE
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"El trabajo que tenemos por delante es considerable, al igual que la oportunidad. Y ya hemos empezado a actuar: contamos con nuevos equipos directivos, el proceso de integración está en marcha y estamos ejecutando nuestro plan para lograr sinergias recurrentes de al menos 6.000 millones de dólares en un plazo de tres años", indicó la compañía en un informe de resultados económicos del tercer trimestre.

En concreto, la empresa prevé una reducción de costes de al menos 2.200 millones de dólares "mediante la consolidación de funciones administrativas y corporativas redundantes, la reducción de niveles jerárquicos, el uso de servicios compartidos, la implementación de un único ERP, la ampliación de flujos de trabajo de IA y la transición a funciones de soporte de menor costo", precisó en el escrito.

Skydance también estima ahorrar al menos 1.000 millones de dólares por la optimización en áreas como en marketing y promoción, así como 1.400 millones de dólares tras la unificación de negocios 'streaming' y su arquitectura de transmisión y otros 1.400 millones en el gasto de terceros en proveedores que abarcan cientos de servicios.

"Al combinar dos servicios de 'streaming' globales, dos grupos de estudios de cine y televisión, dos carteras de televisión y funciones corporativas superpuestas, podemos reducir el gasto duplicado en una base de gastos de más de 50.000 millones", precisó el escrito.

La compañía también dijo estar estudiando integrar las plataformas de contenidos en línea HBO Max y Paramount+ en un mismo paquete de compra a principios del próximo año, aunque evitaron revelar el coste.

Paramount cerró el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio tras una demanda presentada por doce estados del país, y a la que se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood.

La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.

Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+.

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