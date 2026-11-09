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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 16:05

TikTok pide a Maldita.es su investigación para localizar y eliminar vídeos de abuso sexual

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Madrid, 9 nov (EFE).- TikTokha instado a la Fundación Maldita.es a compartir "de forma completa" su investigación en la que ha detectado más de mil vídeos de abuso sexual infantil y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma, porque "su negativa" les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".

Por EFE
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Así lo han confirmado a EFE fuentes de TikTok, que han subrayado que no disponer de esos "hallazgos" publicados por Maldita.es "obstaculiza" la presentación de informes ante las fuerzas de seguridad españolas por parte de la plataforma, que sigue "dando apoyo a las autoridades pertinentes".

Maldita.es, plataforma dedicada a combatir la desinformación, ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

"Mantener TikTok como un lugar seguro para nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad. El contenido sexualmente explícito con menores (CSAM, por sus siglas en inglés) está categóricamente prohibido, y desplegamos tecnologías de detección avanzadas y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar de forma contundente este contenido de nuestra plataforma", aseguran las fuentes consultadas.

La compañía considera "vital" que haya una "respuesta colectiva" dado que, explican las mismas fuentes, "los actores malintencionados evolucionan continuamente sus métodos para evadir la detección".

Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia de España ha pedido a la Fiscalía General del Estado español que "actúe" ante los presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, y ha planteado paralizar los servicios de TikTok en el país, si se considera "oportuno".

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