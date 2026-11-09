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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 21:30

Un 93,1 % de los clientes de Ueno bank han recibido devoluciones de ahorros en Paraguay

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Asunción, 9 nov (EFE).- Un 93,1 % de los clientes en Paraguay de Ueno bank, la entidad intervenida por problemas de solvencia, han recibido hasta este lunes devoluciones de ahorros, informó el Banco Central, al estar cobijados por un mecanismo estatal de garantía.

Por EFE
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En total, detalló la entidad emisora, se trata de 1.738.804 de cuentas cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos con un desembolso global que asciende a 2,126 billones de guaraníes (unos 340,4 millones de dólares).

Previamente se estimaba una cifra de 2,9 millones de clientes, pero fueron descartadas del total aquellas cuentas sin saldos a favor, duplicadas y con deudas, entre otras.

La institución emisora ha explicado que la primera tanda de desembolsos ya ha cubierto al total de ahorristas con montos acumulados desde uno hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.601,32 dólares).

El segundo desembolso ha sido para cuentas con saldos intermedios, de los 10 millones de guaraníes a 40 salarios mínimos, que equivalen a 121,7 millones de guaraníes (unos 20.353 dólares al cambio actual).

A este grupo se le ha aplicado el descuento de los préstamos que el cliente tuviera pendientes con Ueno bank.

El Banco Central de Paraguay tiene como límite legal cubrir cuentas hasta 75 salarios mínimos (228,3 millones de guaraníes / 38.622 dólares aproximadamente), por lo que todavía está pendiente de abonar la diferencia desde los 40 salarios mínimos hasta los 75. Los clientes recibirán en los próximos días la diferencia pendiente.

Los que superen el límite de cobertura del Fondo de Garantía (fondos, inversiones, grandes empresas, recursos estatales o pensiones) no se ha precisado todavía que ocurrirá.

Empresas estatales habían trasladado a Ueno bank 800 millones de dólares, gran parte de ellos recursos pensionales.

La semana pasada, el Banco Central anunció el comienzo del proceso de intervención de Ueno bank, que prevé la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía.

El miércoles pasado, un día después de la intervención de Ueno, Peña, quien todavía ejercía la presidencia, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes.

El periodo para el pago de ese anticipo vence este miércoles 11 de noviembre, detalló hoy el BCP.

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