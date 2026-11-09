Un Airbus A350-1000ULR bate récord mundial de distancia recorrida por un avión comercial

El vuelo, operado por Airbus como parte de la campaña de pruebas del avión, despegó de Melbourne el 27 de julio a las 17.27 hora local y aterrizó en Toulouse el día siguiente a las 9.51 hora también local, tras permanecer 24 horas y 24 minutos en el aire y cubrir 23.155 kilómetros (12.503 millas náuticas).

El récord ha sido reconocido por Guinness World Records a partir de los datos de vuelo validados de forma independiente por la Federación Aeronáutica Internacional y la plataforma Flightradar24, precisó Airbus en un comunicado.

La aeronave, identificada con el indicativo AIB35LR, sobrevoló Sídney antes de cruzar el Pacífico en dirección a Los Ángeles.

Posteriormente, atravesó Norteamérica y el Atlántico, antes de dirigirse hacia el Reino Unido y finalizar el recorrido en Toulouse.

Durante el trayecto cruzó tres continentes y dos océanos, y la tripulación presenció dos amaneceres y dos puestas de sol.

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A bordo viajaban 13 personas, entre ellas tres pilotos de pruebas de Airbus, dos pilotos de Qantas y cinco ingenieros de ensayos en vuelo del fabricante, además de dos ingenieros de diseño y un representante de la Federación Aeronáutica Internacional.

El vuelo formaba parte del programa de desarrollo del A350-1000ULR, concebido para operar los vuelos comerciales de ultra larga distancia previstos en el denominado Proyecto Sunrise de Qantas.

La campaña de ensayos incluía la realización de un trayecto con un tiempo de operación de 23 horas, desde la retirada de calzos hasta la llegada a estacionamiento, para simular las condiciones de los futuros servicios comerciales.

"Hemos demostrado plenamente la capacidad del avión para cumplir su misión", afirmó Lars Wagner, consejero delegado de Airbus Commercial Aircraft, quien destacó que el vuelo supone un avance en la ampliación de la autonomía del A350-1000 manteniendo la eficiencia económica.

El A350-1000ULR permitirá a Qantas operar vuelos directos entre Sídney y Londres y Nueva York, con distancias cercanas a las 10.000 millas náuticas y tiempos de vuelo de hasta 22 horas.

La principal modificación técnica del modelo consiste en la incorporación de un depósito adicional de combustible en la zona central trasera del fuselaje, que permite aumentar la autonomía en unas 1.000 millas náuticas, indicó Airbus.

Qantas ha encargado 12 unidades del A350-1000ULR dentro del Proyecto Sunrise, y la primera entrega está prevista para abril de 2027 para la entrada en servicio comercial en la ruta Sídney-Londres, programada para finales de ese año.

La aerolínea también tiene pedidos otros 12 A350-1000 convencionales.

A finales de octubre de 2026, la familia A350 acumulaba 1.628 pedidos de 70 clientes, de los que más de 740 aviones estaban ya en servicio con 42 operadores, según datos de Airbus.

La compañía también desarrolla el carguero A350F, cuyo primer vuelo está previsto para finales de 2026.