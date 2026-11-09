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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 17:35

Un legislador republicano abre el proceso para intentar destituir al jefe del Pentágono

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Washington, 9 nov (EFE).- El congresista republicano Thomas Massie activó este lunes el proceso para someter a juicio político al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para buscar su destitución, tal y como había anunciado que haría.

Por EFE
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Massie leyó ante la Cámara de Representantes los artículos en los que se basa su reprobación.

La resolución debe ser admitida primero a trámite en la Cámara de Representantes y posteriormente aprobada por su pleno, antes de pasar al Senado, que tiene la potestad de celebrar el juicio político.

Entre la lista de agravios contra Hegseth está el "haber iniciado la guerra con Irán sin la autorización del Congreso y sin haber presentado al Legislativo una amenaza inminente que justificara la intervención militar", "ataques letales ilegales contra sospechosos de narcotráfico" y la "captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores sin permiso legal".

También la gestión del secretario de Defensa al frente del Pentágono es motivo de la reprobación, ya que ha llevado a cabo varias destituciones de altos cargos militares, lo que ha provocado la crítica de miembros del Ejército y del Partido Republicano.

Por el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado en público su apoyo y confianza al secretario de Defensa.

Y el propio Hegseth defendió este lunes su gestión, que calificó como un "éxito", y denunció que gente con "motivaciones políticas" está buscando minar los logros de "las tropas" en Irán o Venezuela.

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