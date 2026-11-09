Un total 278 millones comprometidos para el sarcófago de Chernóbil, anuncia BERD en París

Así lo anunció este lunes la presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), Odile Renaud-Basso, durante una reunión de donantes celebrada en París, en el marco del encuentro de ministros de Exteriores del G7, y organizada por los gobiernos francés y ucraniano.

Renaud-Basso comentó que nueve nuevos países, sin detallar cuáles ni por qué cuantía, se han comprometido a aportar fondos para la reconstrucción.

El Gobierno ucraniano ha cifrado en 500 millones la suma necesaria.

El país que lidera los compromisos de donación es Estados Unidos, que el pasado abril anunció que aportaría unos 86 millones de euros.

"Agradezco a los países que han anunciado que están trabajando en sus contribuciones y que deben seguir sus propios trámites internos; comprendemos perfectamente los plazos que exigen los procesos presupuestarios y la toma de decisiones a nivel nacional", declaró la presidenta del BERD, ante la presencia de una treintena de delegaciones, sobre todo de países occidentales.

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En todo caso, Renaud-Basso dijo confiar "sinceramente" en que "pronto" haya "compromisos concretos para dar continuidad y consolidar el impulso logrado a lo largo de los últimos meses bajo la presidencia francesa del G7".

En una intervención por videoconferencia, el ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmihal, recordó la lista de países y organismos que se han comprometido con la reconstrucción: 86 millones Estados Unidos, 75 la Comisión Europea (CE), 50 millones Alemania, cerca de 30 Francia, 20 millones el Reino Unido, 9 millones Noruega y unos 7 millones Canadá, entre otros.

"Restaurar el sarcófago trasciende con creces la mera contención de la estructura dañada. Es una inversión directa en la seguridad nuclear de Europa para los próximos años y décadas; una garantía de que la catástrofe de Chernóbil jamás volverá a repetirse", incidió Shmihal.

Francia, cuya presidencia del G7 acaba a final de año, se marcó como prioridad de 2026 la financiación internacional de las reparaciones necesarias para asegurar Chernóbil.

El desastre de Chernóbil, central situada junto a la frontera ucraniana con Bielorrusia, es considerado el peor jamás acaecido en una planta atómica. El 26 de abril de 1986, el edificio del reactor 4 de la central sufrió una explosión debida a un repentino aumento de potencia de la unidad durante un ejercicio de simulación.

El anfitrión de la cita de hoy, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, advirtió de que deben alcanzar la suma de 500 millones de euros "de aquí a la próxima primavera".

"Tenemos que seguir trabajando, ampliar el círculo de donantes, y ese es precisamente el motivo por el que nos reunimos hoy", agregó.