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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 19:00

Una región fronteriza de Venezuela ha recibido a 80 deportados de Colombia desde agosto

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Caracas, 9 nov (EFE).- Un total de 80 venezolanos deportados de Colombia han sido recibidos en el estado Táchira (oeste, fronterizo con el país andino) desde agosto, según el secretario de Seguridad regional, Wilman Rivera, citado en una nota de la agencia estatal de noticias AVN publicada este lunes.

Por EFE
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El protocolo de atención, establecido por el Ministerio de Interior, incluye la comprobación de la nacionalidad y una revisión para verificar si tiene antecedentes penales, explicó el funcionario.

Según Rivera, las personas con asuntos pendientes ante la justicia son remitidos a la Fiscalía para que se determine si continúan en libertad o quedan a disposición de las autoridades.

En ese sentido, el funcionario informó de la detención de dos personas provenientes del país vecino el 4 de noviembre.

Por otra parte, Rivera indicó que las alcaldías de los municipios fronterizos de Pedro María Ureña y Bolívar habilitaron espacios de atención de 48 horas para los deportados; posteriormente hacen "lo posible" por llevarlos a sus estados.

El pasado viernes, más de 80 ciudadanos extranjeros, que presuntamente estaban vinculados con actividades delictivas, permanecían en el puente fronterizo con Venezuela a la espera de ser expulsados de Colombia y que el país vecino autorizara el ingreso.

Los ciudadanos fueron trasladados durante la madrugada de ese viernes desde las instalaciones de la Policía en Bogotá hasta el aeropuerto militar de Catam, desde donde viajaron a Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, como parte de un operativo de expulsión coordinado por Migración Colombia, la Policía y el Ejército.

Estas expulsiones forman parte de un endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Según el balance del Ejecutivo colombiano, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre fueron deportados o expulsados 812 extranjeros, de los cuales 462 estaban relacionados con motivos de seguridad nacional, alteraciones del orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol.

El mandatario explicó recientemente que su Gobierno pondrá especial atención al departamento de Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, pues en este territorio operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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