Vacuna de ARN contra el cáncer de hígado entre proyectos españoles seleccionado por el EIC

La investigadora principal del Grupo de ARN no codificante y Biotecnología del Cima, Puri Fortes, lidera este consorcio internacional, en el que participan la compañía biotecnológica española Certest Biotec, el Centro de Oncología Pediátrica Princesa Máxima y el Instituto Holandés del Cáncer (Países Bajos) y la Universidad Goethe de Frankfurt (Alemania).

Dotado con 3,8 millones de euros, el proyecto ADVANCE estudia la aplicación de vacunas de ARN para tratar el carcinoma hepatocelular, el cáncer de hígado más frecuente y con mal pronóstico. Se prevé que su incidencia supere el millón de casos anuales en la próxima década, debido al aumento del consumo de alcohol y la obesidad.

"Aunque en su fase temprana puede tratarse mediante extirpación o trasplante de hígado, la mayoría de los casos se diagnostica en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son limitadas. Nuestro proyecto propone una estrategia totalmente novedosa que consiste en estimular el sistema inmunitario utilizando antígenos 'ocultos' derivados de unas pequeñas proteínas. Estos péptidos representan una fuente de antígenos específicos de tumor que todavía no se han explorado", explica Fortes.

El proyecto sugiere que el estrés celular en el cáncer podría favorecer la traducción selectiva de determinados ARNs, con lo que se generaría un conjunto único de péptidos específicos del tumor, ausentes en los tejidos sanos.

"Mediante la aplicación de tecnología avanzada y de la inteligencia artificial, pretendemos diseñar vacunas de ARN personalizadas formuladas de manera innovadora", avanza.

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Para la investigadora del Cima, el objetivo es "obtener una prueba de concepto de eficacia mediante la validación preclínica in vitro e in vivo de una vacuna terapéutica de ARN, pionera en su clase, que potencie las respuestas de las células T citotóxicas y destruya las células cancerosas".

El proyecto ADVANCE pretende sentar las bases para ampliar el descubrimiento de antígenos y las estrategias de vacunación basadas en ARN a otros tipos de cáncer difíciles de tratar y avanzar en su aplicación clínica.