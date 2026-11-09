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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 23:10

Venezuela firma memorando de entendimiento con ExxonMobil con vistas a su retorno al país

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Caracas, 9 nov (EFE).- Venezuela suscribió este lunes un memorando de entendimiento con la petrolera estadounidense ExxonMobil con vistas a su retorno al país suramericano, tras la salida en 2007.

Por EFE
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La firma del acuerdo preliminar se celebró en Caracas con la presencia de la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, y el presidente de ExxonMobil Upstream, Dan Ammann.

La líder chavista afirmó que se trata de una "firma muy importante" alcanzada luego de "meses de negociaciones para un regreso efectivo" de ExxonMobil, una de las principales energéticas estadounidenses, a su país.

El acuerdo abarca campos marrones y verdes con "miles de millones de barriles de reserva", aseguró Rodríguez, quien confía en que ExxonMobil cuenta con "la capacidad, la tecnología y la inversión necesaria" para llevar a cabo estas operaciones.

Ammann, por su parte, expresó que la firma representa un primer paso importante en un proceso que espera conduzca al regreso de la compañía a la nación suramericana.

"Creemos que nuestras capacidades únicas combinadas con los recursos extraordinarios de este país y la larga historia de Venezuela en la producción de petróleo y gas traerán beneficios significativos para todas las partes involucradas", agregó el alto ejecutivo, según la intérprete.

ExxonMobil, con sede en Houston (Texas), salió de Venezuela en 2007, junto con otras compañías extranjeras, después de que el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado.

Tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero de este año, el presidente Donald Trump ha estado instando a las compañías energéticas de su país a invertir en Venezuela.

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