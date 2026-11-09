Wall Street abre en verde tras caer el precio del petróleo, pero Nvidia pierde un 5 %

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 681 puntos, hasta los 51.967; el selectivo S&P 500 crecía un 1,4 %, hasta los 7.480 enteros, y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 1,74 %, hasta las 25.006 unidades.

Por su parte, el petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 4,61 % este lunes, hasta 86,64 dólares el barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que "no busca escalar" el conflicto con Irán porque, en parte, a los votantes en las elecciones de medio mandato "no les gustó la guerra".

A las 09:00 hora local (14:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 4,19 dólares respecto al cierre anterior.

En el plano corporativo, el sector tecnológico se recuperaba de las pérdidas con las que cerró la semana pasada.

Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, fueron las grandes perdedoras de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, ante la expectativa de los demócratas desde el legislativo impulsen regulaciones y compliquen la expansión de sus centros de datos.

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Las acciones de Amazon ganaba un 5,78 %, las de Meta crecían un 5,54 %, las de Tesla subían un 5,02 %, las de Microsoft un 2,49 % y las de Apple un 1,93 %.

Sin embargo, las de Nvidia restaban un 5,68 % después de que su junta directiva indicara que investigará a Huang por un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del Gobierno de China.

En otros mercados, el oro ganaba un 1,54 %, hasta los 4.137 dólares la onza, y la plata un 1,31 %, hasta los 52,62 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se situaba en el 4,843 %.