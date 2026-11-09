ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
09 de noviembre de 2026 - 12:05

Wall Street abre en verde tras caer el precio del petróleo, pero Nvidia pierde un 5 %

Imagen sin descripción

Nueva York, 9 nov (EFE).- Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 1,33 %, después de que el precio del petróleo bajara casi un 5 % tras aliviar el presidente Donald Trump las tensiones con Irán, el mismo porcentaje de caída de las acciones de Nvidia por del caso de su consejero delegado, Jensen Huang.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 681 puntos, hasta los 51.967; el selectivo S&P 500 crecía un 1,4 %, hasta los 7.480 enteros, y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 1,74 %, hasta las 25.006 unidades.

Por su parte, el petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 4,61 % este lunes, hasta 86,64 dólares el barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que "no busca escalar" el conflicto con Irán porque, en parte, a los votantes en las elecciones de medio mandato "no les gustó la guerra".

A las 09:00 hora local (14:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 4,19 dólares respecto al cierre anterior.

En el plano corporativo, el sector tecnológico se recuperaba de las pérdidas con las que cerró la semana pasada.

Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, fueron las grandes perdedoras de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, ante la expectativa de los demócratas desde el legislativo impulsen regulaciones y compliquen la expansión de sus centros de datos.

Las acciones de Amazon ganaba un 5,78 %, las de Meta crecían un 5,54 %, las de Tesla subían un 5,02 %, las de Microsoft un 2,49 % y las de Apple un 1,93 %.

Sin embargo, las de Nvidia restaban un 5,68 % después de que su junta directiva indicara que investigará a Huang por un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del Gobierno de China.

En otros mercados, el oro ganaba un 1,54 %, hasta los 4.137 dólares la onza, y la plata un 1,31 %, hasta los 52,62 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se situaba en el 4,843 %.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
02
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar