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Mundo
09 de noviembre de 2026 - 18:35

Wall Street cierra en verde y Nasdaq repunta un 2,7 % tras el batacazo poselectoral

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Nueva York, 9 nov (EFE).- Wall Street cerró en verde este lunes, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, avanzando más de 1.100 puntos y el índice tecnológico Nasdaq repuntando un 2,7 % después del batacazo de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras las elecciones.

Por EFE
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Al toque de la campana, el Dow Jones ganó un 2,15 %, hasta los 52.389 puntos; el selectivo S&P 500 creció un 2,34 %, hasta los 7.549 enteros, y el Nasdaq avanzó un 2,74 % hasta las 25.253 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó la semana recuperándose de las pérdidas semanales acumuladas al cierre del mercado bursátil el viernes tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

Los títulos de las acciones relacionadas con la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, cayeron después de que el mercado entendiera la ola de victorias demócratas como una amenaza.

Los demócratas, a diferencia del presidente Donald Trump, apuestan por impulsar regulaciones y poner trabas a la expansión de los centros de datos para IA.

Los títulos de AMD avanzaron hoy un 13,26 %, los de Broadcom un 8,78 %, los de Marvell Technology un 9,49 % y los de Micron un 6,25 %.

El iShares Semiconductor ETF (SOXX) remontó un 7,52 %, en una clara demostración de la reactivación del mercado.

Sin embargo, las acciones de la compañía estrella de la IA, Nvidia, cayeron un 4,27 %, después de conocerse la investigación abierta de la compañía contra su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.

Huang admitió durante el fin de semana que tuvo un amorío con Alice Huang, una ejecutiva de la empresa Megaspeed que, según reportes de inteligencia de Estados Unidos, era en realidad una espía del Gobierno chino

Nvidia, líder en la fabricación de chips para IA, indicó que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican" que Huang "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

En otros mercados, el oro se revalorizó un 1,78 %, hasta los 4.147 dólares la onza, y la plata un 2,69 %, hasta los 53,34 dólares la onza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ganó 1,9 puntos básicos, hasta el 4,878 %. y el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 4,4 %, hasta 86,85 dólares el barril.

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