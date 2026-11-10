ACNUR cifra en 64.000 los refugiados nigerianos en el vecino Níger en lo que va de año

Esta llegada genera enormes necesidades humanitarias en Níger, un país que ya acoge a más de medio millón de refugiados, entre ellos 327.500 procedentes de Nigeria, señaló en rueda de prensa la portavoz de ACNUR Dominique Hyde, quien recientemente visitó campos de refugiados de la zona.

La mayoría se encuentran en las regiones de Diffa y Tahoua, ambas en la frontera con Nigeria, a las que siguen llegando desplazados; sólo en octubre unos 4.600 cruzaron la frontera hacia las dos áreas de Níger, señaló Hyde.

"Miles de refugiados recién llegados, muchos de ellos niños, luchan por sobrevivir con un acceso limitado a alimentos, agua potable, alojamiento y servicios esenciales, mientras los recursos humanitarios son insuficientes", subrayó.

En ese sentido, mencionó que ACNUR ha solicitado a sus donantes 11,4 millones de dólares para ampliar la respuesta de emergencia en Níger, Nigeria y Benín.