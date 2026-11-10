ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 23:45

Activista salvadoreño es condenado a 15 años de cárcel bajo el cargo de estafa

Imagen sin descripción

San Salvador, 10 nov (EFE).- El activista salvadoreño Fidel Zavala, portavoz de una organización de derechos humanos y que denunció torturas en las cárceles de su país, fue condenado a 15 años de prisión bajo el cargo de estafa, según informó el martes Centros Judiciales de El Salvador.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De acuerdo con la fuente, la condena fue emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador "tras declararlo penalmente responsable del delito de estafa agravada en perjuicio del patrimonio de tres víctimas" por un monto total de 4.025 dólares.

"Los hechos delictivos ocurrieron en diferentes fechas, entre noviembre de 2018, mayo de 2019 y febrero de 2021", indicó y agregó que "el imputado captaba fondos mediante falsas oportunidades de negocio en el mercado de divisas".

Antes de su detención en febrero de 2025 , Zavala era portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en El Salvador en el marco de un régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 contra las pandillas.

Zavala es acusado en otro proceso, según medios locales, junto con 25 personas por agrupaciones ilícitas, amenazas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.

La mayoría de procesados son habitantes de la comunidad La Floresta, de la localidad de San Juan Opico, entre ellos también se encontrarían los abogados de Unidehc Rudy Joya e Ivania Cruz, ambos asilados fuera de El Salvador.

De acuerdo con organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales, Zavala ya había estado encarcelado por trece meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente.

Indicaron que allí "fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño", que posteriormente denunció formalmente.

Según Amnistía Internacional, "la Fiscalía inició múltiples procesos contra Fidel Zavala, incluyendo la reapertura de una causa en la que ya había sido absuelto" y que, "durante 2025, enfrentó al menos cuatro procesos judiciales distintos; en tres de ellos fue absuelto o las causas fueron cerradas sin condena".

El 10 de marzo de 2025, un grupo de 171 organizaciones de más de una veintena de países pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita medidas cautelares de protección para Zavala.

El 13 marzo de ese año, Zavala dijo a periodistas que "definitivamente (soy) inocente, yo no he cometido ningún delito de los que se me acusa".

Según Zavala, se trata de una "persecución política" y que "existe una intención de querer apagar la voz de quienes hemos denunciado injusticias".

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más
02
Mundo
Piden postergar charla de Fernández Valdovinos en universidad de Londres por caso Ueno
Ver más
03
Economía
BCP con quórum mínimo tras renuncia de directores
Ver más
04
Nacionales
Hombres de más de 50 años con más riesgo de cáncer de próstata, asegura Salud
Ver más
05
Nacionales
Unión de Jubilados exige un “cambio total” en el IPS
Ver más

Te puede interesar