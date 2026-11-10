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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 05:45

Al menos nueve civiles muertos en ataque atribuido a paramilitares en el sureste de Sudán

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Jartum, 10 nov (EFE).- Al menos nueve civiles murieron este martes en un ataque con drones atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado del Nilo Azul, en el en el sureste de Sudán, en medio de una escalada en esa zona entre los paramilitares y el Ejército sudanés, informaron fuentes oficiales.

Por EFE
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El gobernador de la estratégica ciudad de Kurmuk, Abdelati Mohamed al Faki, indicó en un comunicado "que drones pertenecientes a las FAR acabaron con la vida de nueve residentes de la aldea de Bani Shaku (situada en la unidad administrativa de Kili, en Kurmuk) y causaron heridas graves a otras personas", sin especificar cifras.

El ataque se produce en un momento en el que se están desarrollando operaciones militares en las afueras de Kurmuk -urbe cercana a la frontera con Etiopía- entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y una alianza compuesta por las FAR y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N).

Los combates se han recrudecido especialmente en el eje oriental del estado del Nilo Azul, donde las FAR y sus aliados lanzaron ofensivas sobre zonas como Geisan, Kurmuk, Bakori, Sarkam, Sali y Al Baraka, mientras el Ejército ha respondido con contraataques para recuperar posiciones.

En el caso de la estratégica Kurmuk, los paramilitares tomaron su control el pasado mes de agosto, y, desde entonces, la ciudad ha cambiado de manos en varias ocasiones entre las partes en conflicto, hasta quedar finalmente bajo el control de las fuerzas paramilitares.

Este último ataque se suma a otros en el estado del Nilo Azul en las últimas semanas, donde el pasado mes de octubre, un ataque con drones contra la aldea de Abu Shandi , causó la muerte de aproximadamente 40 civiles, en su mayoría mujeres y niños, constituyendo uno de los ataques con drones más mortíferos registrados desde febrero.

El Consejo Soberano, el máximo órgano del Ejecutivo sudanés, sostiene que estos ataques con drones se lanzan desde una base militar de las FAR situada en territorio etíope, por lo que a finales del mes pasado presentó una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU en relación con este asunto.

En un informe publicado la semana pasada, el Consejo Soberano señaló que los drones lanzados desde territorio etíope han provocado la muerte de 484 personas, exigiendo el cierre de los campamentos de las FAR y el cese de cualquier tipo de ayuda a dichas fuerzas.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y alrededor de 14 millones han sido desplazadas por el conflicto, que ha convertido al país en el escenario de la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU.

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