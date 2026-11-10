Al menos un muerto en ataque saudí contra depósitos de combustible en Saná, según hutíes

Según informó el Ministerio de Salud hutí, los bombardeos impactaron en diversos puntos de la capital, incluida la sede de la Compañía Petrolera del Yemen, situada al suroeste de Saná, así como instalaciones de distribución de gas en el distrito de Bani al Harith, al noroeste de la ciudad.

El ataque contra la sede de la compañía petrolera causó graves daños en el edificio de ocho plantas, destrozando sus ventanas y afectando a los escaparates de comercios vecinos y a propiedades residenciales cercanas.

El portavoz del Ministerio de Salud, Anees al Asbahy, indicó que seis personas resultaron heridas en el ataque a la sede de la compañía petrolera.

En una acción diferente, el portavoz aseguró que aviones saudíes atacaron una planta de la empresa de gas Al Mofazer, en la que murió una persona y otras tres resultaron heridas, y causó daños materiales en las instalaciones afectadas.

Dicha planta funciona como un centro principal de distribución de gas licuado de petróleo, y es un punto clave para el suministro de gas para uso doméstico y combustible para vehículos en toda la capital.

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Los ataques continuaron durante la mañana, y en una de las incursiones fue alcanzada la sede del Proyecto de Limpieza, ubicada cerca del edificio de la Compañía Petrolera del Yemen, causando daños en propiedades y establecimientos comerciales de la zona.

Hasta ahora ni la coalición liderada por Arabia Saudí ni el Gobierno yemení reconocido han reaccionado a estas informaciones.

Los bombardeos se producen después de que los hutíes hayan atacado estos días un edificio del gigante petrolero saudí Aramco en Riad y otras zonas de la capital, así como varias regiones de la monarquía árabe.

La coalición militar encabezada por Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo del Gobierno yemení reconocido, mientras los rebeldes mantienen sus operaciones con misiles balísticos, drones y misiles de crucero contra objetivos militares y estratégicos del reino.