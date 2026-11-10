China cierra su principal feria de importaciones con un 2,3 % más de acuerdos firmados

El evento arrancó el pasado día 5 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de la megalópolis oriental de Shanghái, considerada como la capital económica del gigante asiático, y contó con más de 4.100 expositores de 162 países, regiones y organizaciones internacionales.
España estuvo representada por un total de 61 expositores, con más de la mitad de ellos (39) encuadrados en el pabellón dedicado a productos alimentarios y agrícolas.
Asimismo, otros países hispanohablantes aportaron más de un centenar de participantes, con especial protagonismo de Argentina, cuya presencia aumentó de los 42 expositores del año pasado a los 63.
Y, pese a la guerra comercial que libra contra China desde 2018, Estados Unidos fue de nuevo el país que más espacio ocupó en el evento, elevando de 197 a 256 el número de representantes, después de la reducción del año pasado ante el recrudecimiento de las tensiones tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Esa evolución refleja la evolución del conflicto, con una tregua comercial recientemente prorrogada hasta enero durante el encuentro en Washington entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, que podría repetirse la semana que viene en Shenzhen (sureste) durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Una de las novedades de esta CIIE fue que el cabeza de cartel de la ceremonia de inauguración tuvo menor rango que en años anteriores: si en las primeras ediciones fue el propio Xi quien pronunció el discurso inaugural, desde 2023 delegó la tarea en el primer ministro, Li Qiang, y en esta ocasión, el encargado fue el 'número 6' del régimen, Ding Xuexiang, aunque algunos rumores le apuntan como uno de los favoritos a suceder al actual presidente.
En su discurso, Ding rechazó las críticas a su país por su creciente superávit comercial -según datos publicados hoy, más de un billón de dólares en el acumulado hasta octubre- al asegurar que más de un cuarto de sus beneficios van a parar a empresas extranjeras, y prometió seguir ampliando las importaciones.
La CIIE se celebró por primera vez en 2018 con el objetivo de convencer a los socios comerciales, vía incremento de las importaciones, de que China estaba comprometida con el libre comercio y el acceso a su mercado.
Aunque algunas empresas ven la CIIE como una oportunidad para reforzar su presencia en China y para generar contactos con los importadores locales, que en algunos casos cristalizan en negocios pasado un tiempo, otras la consideran un evento simbólico y de carácter mayormente político.