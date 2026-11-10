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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 05:25

China cierra su principal feria de importaciones con un 2,3 % más de acuerdos firmados

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Shanghái (China), 10 nov (EFE).- China clausuró este martes la novena edición de su Exposición Internacional de Importaciones (CIIE), en la que el volumen de los "acuerdos intencionales" alcanzó los 85.450 millones de dólares (76.037 millones de euros), un 2,3 % más que el año pasado, según datos divulgados por la prensa oficial.

Por EFE
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El evento arrancó el pasado día 5 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de la megalópolis oriental de Shanghái, considerada como la capital económica del gigante asiático, y contó con más de 4.100 expositores de 162 países, regiones y organizaciones internacionales.

España estuvo representada por un total de 61 expositores, con más de la mitad de ellos (39) encuadrados en el pabellón dedicado a productos alimentarios y agrícolas.

Asimismo, otros países hispanohablantes aportaron más de un centenar de participantes, con especial protagonismo de Argentina, cuya presencia aumentó de los 42 expositores del año pasado a los 63.

Y, pese a la guerra comercial que libra contra China desde 2018, Estados Unidos fue de nuevo el país que más espacio ocupó en el evento, elevando de 197 a 256 el número de representantes, después de la reducción del año pasado ante el recrudecimiento de las tensiones tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Esa evolución refleja la evolución del conflicto, con una tregua comercial recientemente prorrogada hasta enero durante el encuentro en Washington entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, que podría repetirse la semana que viene en Shenzhen (sureste) durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Una de las novedades de esta CIIE fue que el cabeza de cartel de la ceremonia de inauguración tuvo menor rango que en años anteriores: si en las primeras ediciones fue el propio Xi quien pronunció el discurso inaugural, desde 2023 delegó la tarea en el primer ministro, Li Qiang, y en esta ocasión, el encargado fue el 'número 6' del régimen, Ding Xuexiang, aunque algunos rumores le apuntan como uno de los favoritos a suceder al actual presidente.

En su discurso, Ding rechazó las críticas a su país por su creciente superávit comercial -según datos publicados hoy, más de un billón de dólares en el acumulado hasta octubre- al asegurar que más de un cuarto de sus beneficios van a parar a empresas extranjeras, y prometió seguir ampliando las importaciones.

La CIIE se celebró por primera vez en 2018 con el objetivo de convencer a los socios comerciales, vía incremento de las importaciones, de que China estaba comprometida con el libre comercio y el acceso a su mercado.

Aunque algunas empresas ven la CIIE como una oportunidad para reforzar su presencia en China y para generar contactos con los importadores locales, que en algunos casos cristalizan en negocios pasado un tiempo, otras la consideran un evento simbólico y de carácter mayormente político.

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