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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 06:20

China pasa en 25 años de adaptarse a las reglas de la OMC a buscar reformarlas

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Pekín, 10 nov (EFE).- China cumple este martes 25 años de la aprobación de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC), un periodo en el que ha pasado de adaptar su economía a las normas internacionales a buscar un papel más activo en la reforma del comercio mundial.

Por EFE
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La directora de la División de Adhesiones de la OMC, la japonesa Maika Oshikawa, destacó en una entrevista publicada este martes por el portal económico chino Yicai que el papel del país asiático ha cambiado significativamente desde 2001, cuando su prioridad era cumplir los compromisos adquiridos para integrarse en el sistema multilateral.

"En los últimos 25 años, el papel y el grado de participación de China en la OMC han cambiado significativamente", afirmó Oshikawa, que comenzó su carrera en la organización como becaria y asistió a las negociaciones de adhesión china.

La funcionaria señaló que China participa activamente en la organización y "ha presentado numerosas propuestas constructivas en los debates sobre su reforma".

Oshikawa añadió que el producto interior bruto (PIB) real de China se multiplicó por siete entre 2000 y 2025, mientras que el mundial se duplicó.

Por su parte, el representante de Comercio Internacional de China y viceministro de Comercio, Li Chenggang, defendió el jueves en un foro en Shanghái mantener el desarrollo en el centro de la reforma de la OMC, según un comunicado publicado este lunes por la cartera comercial.

Li afirmó que China ha cumplido plenamente sus compromisos de adhesión y explorará con los demás miembros la elaboración de normas comerciales orientadas al futuro.

También abogó por reforzar la cooperación con los países del Sur Global, mientras que los asistentes al foro expresaron su deseo de que China siga desempeñando un papel de liderazgo en la reforma del organismo.

Las aspiraciones chinas coinciden con las dificultades de la OMC para alcanzar acuerdos y adaptar sus normas, en medio de crecientes tensiones comerciales y medidas unilaterales.

Oshikawa citó datos según los cuales alrededor del 11 % del comercio mundial de mercancías está afectado por medidas restrictivas, la proporción más alta en 15 años.

La funcionaria identificó entre los principales desafíos las tensiones geopolíticas, las interrupciones de las cadenas de suministro y las medidas unilaterales, y defendió actualizar las reglas sobre comercio digital y ecológico.

Como ejemplo, recordó que los miembros no lograron un acuerdo en la última conferencia ministerial sobre la moratoria de los aranceles a las transmisiones electrónicas, aunque algunos sí alcanzaron un consenso.

"El sistema multilateral de comercio está siendo sometido al mayor y más grave desafío de los últimos 80 años", afirmó la semana pasada el director del Departamento de Asuntos de la OMC del Ministerio de Comercio chino, Han Yong, en Shanghái.

Han describió un sistema basado en reglas que está siendo erosionado por otro basado en la fuerza y señaló que la función negociadora está bloqueada y el Órgano de Apelación permanece paralizado.

El funcionario defendió incorporar cuanto antes al marco jurídico de la OMC los acuerdos de facilitación de inversiones y comercio electrónico, según el portal oficial del Diario del Pueblo.

Sin embargo, las aspiraciones de Pekín conviven con las críticas de Estados Unidos y la Unión Europea a sus subvenciones industriales, las empresas estatales y las condiciones de acceso al mercado chino.

China ingresó efectivamente en la OMC el 11 de diciembre de 2001, un mes después de que la Conferencia Ministerial de Doha aprobara su adhesión, tras quince años de negociaciones.

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