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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 05:45

Comienzan las negociaciones Rusia-Ucrania-EE.UU. en Abu Dabi

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Moscú, 10 nov (EFE).- Las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos (EE.UU.) arrancaron este martes en Abu Dabi, tras nueve meses de pausa por la guerra en Irán, según informó a la agencia rusa TASS una fuente del equipo negociador ruso.

Por EFE
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Según el medio, la reunión, que tiene lugar después de consultas de ucranianos y europeos, se lleva a cabo a puerta cerrada y estará centrada en las garantías de seguridad para ambos bandos al término del conflicto.

En las negociaciones Moscú estará representado por el asesor presidencial Vladímir Medinski, quien también participó en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025.

Le acompañarán los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin; el jefe de la inteligencia militar, Ígor Kostiukov, quien lideró la delegación en la ronda celebrada en enero en Estambul, y su adjunto, Yuri Zhigarlovski.

La delegación ucraniana en Abu Dabi está liderada por Rustem Umérov, que ahora ocupa el cargo de jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania, acompañado por el jefe de Gabinete del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el general de la inteligencia militar Kirilo Budánov.

Aunque el equipo al completo no ha sido anunciado oficialmente por Kiev, se espera que también estén el jefe del grupo parlamentario oficialista, David Arajamia, y el diplomático y asesor de Zelenski Serguí Kislitsia.

Poco antes, el equipo negociador ucraniano se reunió con los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea, según anunció en su cuenta de Telegram el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov.

A la reunión “se sumaron también” los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, según explicó el propio Umérov. “Alineamos posiciones y coordinamos los pasos antes de la siguiente ronda de negociaciones”, escribió Umérov, que además de representar habitualmente a Ucrania en estos contactos es jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania.

Los citados países europeos están representados por sus respectivos consejeros de seguridad en Abu Dabi. Rusia no ha aceptado que los europeos participen de forma directa en la reunión a tres de los emisarios del Kremlin con ucranianos y rusos.

Las reuniones a tres de este tipo entre ucranianos, rusos y estadounidenses se han saldado hasta ahora sin más acuerdos concretos que compromisos para intercambiar prisioneros de guerra y civiles cautivos y entregar al bando correspondiente cadáveres de soldados caídos que estaban en manos del enemigo.

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