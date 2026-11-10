Congresistas piden al gobierno peruano indemnizar a víctimas de contaminación ambiental

Un pronunciamiento del Grupo Multipartidario "Perú al desarrollo sostenible: una agenda común" señaló que el plazo establecido por la Corte IDH para efectuar las indemnizaciones ya venció y que las personas afectadas continúan esperando que el Estado cumpla.

Los legisladores recordaron que, el 27 de noviembre de 2023, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional de Perú por las graves vulneraciones de derechos humanos ocasionadas por la contaminación ambiental del complejo metalúrgico de La Oroya y, ordenó, entre otras medidas, el pago de indemnizaciones a las víctimas y sus familiares, dado que al menos seis habían fallecido.

La Corte IDH comprobó que entre los impactos en la salud de la población destacan la contaminación por metales pesados en la sangre, especialmente en niños, problemas respiratorios, afectaciones neurológicas y del desarrollo, así como riesgos de enfermedades crónicas.

En tal sentido, exigen al gobierno de Fujimori que "demuestre voluntad política y disponga de inmediato las acciones administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar las indemnizaciones" con los saldos presupuestales usuales en esta época del año.

A propósito de la visita del Papa León XIV a Perú como parte de su gira por Latinoamérica, el grupo legislativo recordó el llamado de la Iglesia a defender la dignidad humana y a cuidar la casa común.

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Asimismo, mencionaron que el cardenal peruano Pedro Barreto, quien ha acompañado activamente la lucha por justicia de las víctimas de La Oroya, ha insistido en la necesidad de que el Estado cumpla con las indemnizaciones.

Los doce legisladores que firman el pronunciamiento pertenecen a los partidos de izquierda Juntos por el Perú y Ahora Nación, así como los grupos de centro Buen Gobierno y Obras, además del partido derechista Renovación Popular.