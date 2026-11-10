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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 05:30

Corea del Norte tacha de 'ignorante' la postura de la ONU sobre las minas fronterizas

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Seúl, 10 nov (EFE).- Pionyang acusó este martes al secretario general de la ONU, António Guterres, de favorecer a Seúl en la disputa por la explosión de minas que hirió a tres soldados surcoreanos en septiembre, y tachó de "ignorante e irresoluta" su postura al instar al diálogo intercoreano para reducir tensiones.

Por EFE
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"El secretario general de la ONU, cuya misión principal es mediar en disputas, expresó 'preocupación' y pidió 'reanudar el diálogo', como si cumpliera con su deber. Pero, en realidad, se limitó a representar la actitud desvergonzada de Corea del Sur, que busca atribuir a Corea del Norte la responsabilidad del incidente", afirmó Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, en una declaración difundida por la agencia estatal KCNA.

La hermana de Kim Jong-un volvió a defender las recientes fortificaciones fronterizas como legítima autodefensa y exigió que Guterres condene las supuestas provocaciones surcoreanas.

"Esta actitud ignorante e irresoluta del secretario general de la ONU constituye un factor principal que está llevando gradualmente a las Naciones Unidas a una situación de mal funcionamiento", agregó Kim en el comunicado de este martes.

La semana pasada, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, transmitió la preocupación de Guterres por una posible escalada de tensiones en la Zona Desmilitarizada (DMZ) y su llamamiento a restablecer los canales de comunicación entre ambas Coreas, incluidos los militares, para evitar incidentes o errores de cálculo, sin atribuir responsabilidades por la explosión de septiembre.

Ambas Coreas enviaron en octubre cartas al Consejo de Seguridad de la ONU con versiones contrapuestas.

Seúl acusa a Pionyang de haber colocado las minas al sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre ambas Coreas, mientras ha instado a reanudar el diálogo para resolver diferencias sobre el trazado de la frontera.

El Norte, por su parte, niega su responsabilidad en el incidente y sostiene que la acusación busca obstaculizar sus obras de fortificación fronteriza.

Los canales de comunicación directa entre ambas Coreas permanecen interrumpidos desde abril de 2023, cuando Pionyang dejó de responder a las llamadas rutinarias de Seúl, según el Ministerio de Unificación surcoreano.

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