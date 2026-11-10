Detenidos dos ucranianos en Polonia por espiar y preparar sabotajes para Rusia

Según el comunicado de la ABW, los detenidos, "por encargo de los servicios especiales rusos, vigilaban y reconocían infraestructuras críticas y objetivos militares en distintas zonas de Polonia".

El texto agrega que los detenidos "incendiaban vehículos, cambiando previamente sus matrículas por otras similares a las utilizadas por el Ejército ucraniano", con el fin de dificultar la investigación y desviar las sospechas hacia Ucrania.

Los arrestos se produjeron el 3 de noviembre en Mińsk Mazowiecki, a unos 35 kilómetros al este de Varsovia, en una operación ejecutada por la delegación de la ABW en Łódź (centro).

Al registrar el domicilio de los detenidos, los agentes se incautaron de dispositivos informáticos de almacenamiento de datos y de estupefacientes.

Según la investigación, los dos hombres recibían pagos en criptomonedas.

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El tribunal de Łódź ha decretado prisión preventiva de tres meses para ambos y, si son declarados culpables, podrían enfrentarse a penas de entre diez años de prisión y cadena perpetua.

La ABW subrayó que los servicios rusos buscan continuamente "mercenarios" para sus operaciones.