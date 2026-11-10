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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:15

El Gobierno español aprueba 820 millones de euros anuales para familias vulnerables

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Madrid, 10 nov (EFE).- El Gobierno español aprueba este martes un decreto ley de 820 millones de euros anuales en deducciones fiscales y ayudas para la protección de familias monoparentales a cargo de una mujer (monomarentales), las numerosas de pocos recursos y las de personas con discapacidad, lo que beneficiará a más de 760.000 hogares, unos tres millones de personas.

Por EFE
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En concreto, la norma crea un título para las monomarentales, incluye en los beneficios de las numerosas a las formadas por un progenitor con discapacidad y dos hijos, y amplía la categoría especial del título de familia numerosa a partir del cuarto hijo, y no el quinto como ahora.

"Es un paso de justicia para quienes cada día lo dan todo por sus hijos e hijas", justificó en X el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. "Criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo", añadió, ente otras consideraciones.

A su vez, el ministro de Derechos Sociales, el izquierdista Pablo Bustinduy, lo celebró como uno de los grandes objetivos de este gobierno, cuando faltan 19 días para las próximas elecciones generales.

Por tratarse de un decreto ley, será necesario que el Congreso lo convalide en un plazo máximo de 30 días, función que corresponderá a la Diputación Permanente de la cámara, con una representación proporcional de los legisladores, dado que el Parlamento está disuelto debido a la convocatoria electoral.

En concreto, la norma crea un título oficial para las familias monoparentales con un hombre o una mujer a su cargo para reconocer su especial vulnerabilidad y garantizar una protección específica. Además, se conceden los beneficios de las familias numerosas a las monomarentales con dos hijos.

Más de la mitad de las familias con un solo adulto al frente están en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de 2025, y en el 80 % de este tipo de hogares la progenitora es una mujer, destaca el ministerio de Derechos Sociales.

La acreditación permitirá optar a ayudas y medidas en ámbitos como empleo, vivienda pública, conciliación y protección social, exenciones y bonificaciones de las administraciones públicas.

Las monomarentales con dos o más hijos tendrán los mismos beneficios que las numerosas.

⁠De igual forma, las familias con dos hijos en las que el padre o la madre tenga una discapacidad igual o superior al 33 % también podrán acceder a los beneficios de las familias numerosas.

Y en el caso de las familias monomarentales en las que la persona progenitora tiene una discapacidad y dos hijos tendrán consideración de familia numerosa especial.

También se amplía el acceso a la categoría especial de familia numerosa para aquellas con cuatro o más hijos.

Las de tres hijos y bajos recursos podrán acceder a la categoría especial del título de familia numerosa.

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