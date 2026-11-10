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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 06:50

El Pacífico reclama en la COP31 pasar de los compromisos climáticos a las acciones

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Sídney (Australia), 10 nov (EFE).- Los pequeños estados insulares del Pacífico, especialmente expuestos a la subida del nivel del mar, la erosión costera y la salinización de sus reservas de agua dulce, reclamaron este martes en la COP31 que la comunidad internacional transforme sus compromisos climáticos en medidas concretas, con financiación suficiente y mecanismos que permitan llevar las soluciones hasta las comunidades más vulnerables.

Por EFE
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En un comunicado difundido desde Antalya (Turquía), donde se celebra la 31 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), del 9 al 20 de noviembre, el Foro de las Islas del Pacífico (PIF) pidió elevar la ambición internacional y pasar "de los compromisos a la acción" con recursos, mecanismos de implementación y rendición de cuentas.

"Nuestras islas no pueden permitirse otra década de promesas. Cada año de retraso se mide en nuestras costas, nuestros arrecifes y nuestros hogares", afirmó el presidente de Palaos y titular de la presidencia rotatoria del Foro, Surangel S. Whipps Jr., citado en el comunicado.

El dirigente recordó que los países de la región llegan a la cumbre con un mandato común recogido en la Declaración de Belau (nombre tradicional en palauano de Palaos) y con propuestas propias para hacer frente a la crisis climática.

Entre ellas destacó el Fondo de Resiliencia del Pacífico (PRF), una iniciativa regional destinada a financiar proyectos de adaptación y preparación ante desastres que, según Whipps, está preparado para apoyar directamente a las comunidades, pero todavía necesita más de 300 millones de dólares (unos 267 millones de euros) para alcanzar su primer objetivo de financiación.

El llamamiento llega en una región donde los efectos del calentamiento global ya condicionan la vida cotidiana.

En Tuvalu y Kiribati, las inundaciones costeras y la intrusión de agua salada amenazan los acuíferos y los terrenos agrícolas, mientras que en las Islas Marshall la erosión y los episodios de inundación ponen en riesgo viviendas e infraestructuras.

El aumento del nivel del mar también compromete la habitabilidad futura de numerosos atolones.

Los países insulares, pese a su reducida contribución a las emisiones mundiales, afrontan además el deterioro de los arrecifes de coral y ecosistemas marinos esenciales para su alimentación y economía.

"El Tribunal Internacional de Justicia ha confirmado que las obligaciones climáticas son vinculantes. La COP31 debe ser el lugar donde los compromisos se conviertan en resultados", señaló Whipps.

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