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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 06:30

El presidente de Camerún convoca elecciones legislativas y locales el 7 de febrero de 2027

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Nairobi, 10 nov (EFE).- El presidente de Camerún, Paul Biya, quien gobierna desde 1982 y es el jefe de Estado más viejo del mundo a sus 93 años, convocó elecciones legislativas y locales para el 7 de febrero de 2027.

Por EFE
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En un decreto presidencial publicado a última hora del lunes, Biya convocó al electorado a elegir a los miembros de la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) y a los concejales municipales en una jornada en la que los colegios para votar estarán abiertos de las 08:00 hora local (07:00 GMT) a las 18:00 hora local (17:00 GMT).

Las elecciones se celebrarán en un ambiente de tensión política marcada por la represión contra la oposición.

Se trata de los primeros comicios convocados desde que el veterano mandatario fuera reelegido el año pasado en unas elecciones cuestionadas tras ser excluido su principal rival opositor, Maurice Kamto.

Biya fue investido el 6 de noviembre de 2025 para un octavo mandato, tras ganar las polémicas elecciones del 12 de octubre y un periodo postelectoral marcado por protestas en varias ciudades, incluida la capital, Yaundé.

Al menos 55 personas murieron en las protestas, reprimidas por las fuerzas de seguridad, según la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

El país, además, permanece a la espera de una remodelación del Gobierno -anunciada hace casi un año- y de la designación de un vicepresidente, cargo reintroducido mediante una reforma constitucional en abril pasado.

Se prevé que quien ocupe este nuevo puesto suceda a Biya en caso de fallecimiento.

Los frecuentes viajes del presidente al extranjero alimentan desde hace tiempo el debate sobre su estado de salud y su capacidad para dirigir el país.

A finales de agosto pasado, Biya regresó a Yaundé tras pasar más de dos meses en Ginebra (Suiza), lo que provocó críticas de la oposición.

El mes pasado, las autoridades suspendieron durante tres meses al Frente de Salvación Nacional de Camerún (FSNC), partido de Issa Tchiroma Bakary, candidato presidencial opositor derrotado en los comicios presidenciales de 2025.

Bakary se exilió en Gambia en noviembre de 2025, tras autoproclamarse ganador de las elecciones.

Biya es actualmente el presidente más anciano del mundo y el segundo con más tiempo en el poder, sólo por detrás de su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang, de 84 años, quien dirige la excolonia española desde 1979.

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