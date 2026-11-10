Estados Unidos deporta a Ruanda a un sospechoso del genocidio de 1994

En un comunicado emitido la pasada noche, la Fiscalía indicó que Jean Leonard Teganya, de 55 años, llegó este lunes al Aeropuerto Internacional de Kigali.

Teganya fue imputado en 2014 por "su presunta participación en delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante el genocidio de 1994 cometido contra los tutsis. Los presuntos delitos se cometieron en la ciudad de Butare, en el distrito de Huye", en el sur del país africano, explicó la NPPA.

Durante el genocidio, precisó el Ministerio Público, el acusado residía en Huye, donde cursaba estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Ruanda, al tiempo que realizaba prácticas en el Hospital Universitario de Butare.

La NPPA agradeció a Estados Unidos su "cooperación en la deportación de personas buscadas por genocidio" y su "contribución a los esfuerzos internacionales para combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas por los delitos de genocidio".

Teganya fue condenado en 2019 en Boston (EE.UU.) por fraude migratorio y perjurio, tras mentir sobre su presunta participación en el genocidio para obtener asilo en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia estadounidense.

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El sospechoso fue sentenciado a 97 meses de prisión, tras lo cual debía enfrentar su expulsión del país.

El portavoz de la Fiscalía de Ruanda, Faustin Nkusi, señaló que Teganya es la octava persona buscada en relación con el genocidio deportada por Estados Unidos desde 2007.

El genocidio contra la minoría tutsi por parte del Gobierno extremista de la mayoría hutu empezó el 7 de abril de 1994 tras el asesinato el día anterior de los presidentes de Ruanda, Juvénal Habyarimana (hutu), y Burundi, Cyprien Ntaryamira (hutu), cuando el avión en el que viajaban fue derribado sobre Kigali.

La matanza causó la muerte de al menos 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses.

Fue una de las peores matanzas étnicas de la historia reciente de la humanidad.