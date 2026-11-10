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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 23:00

Fiscalía de Chihuahua niega que la gobernadora conociera las operaciones de EE.UU.

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Ciudad de México, 10 nov (EFE).- La Fiscalía del estado de Chihuahua (norte de México) rechazó este martes que la gobernadora María Eugenia Campos conociera o autorizara la participación de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad, en medio de la polémica por la muerte de dos presuntos agentes de la CIA durante un operativo antidrogas en abril pasado.

Por EFE
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La institución respondió así a las declaraciones de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal estatal buscado por las autoridades mexicanas, quien aseguró al diario estadounidense The New York Times que Campos estaba al tanto de la presencia de agentes de la CIA en operaciones contra el narcotráfico en Chihuahua.

Según la Fiscalía, la investigación sobre el operativo antidrogas de abril reúne 150 declaraciones de 86 personas, además de pruebas documentales, periciales y técnicas.

La dependencia sostuvo que ninguno de esos elementos señala que la gobernadora "haya conocido o autorizado la participación de personas extranjeras en actividades operativas de la Fiscalía".

"Lo que la investigación acreditó, y un juez de control tuvo por probable al dictar auto de vinculación a proceso, es precisamente lo contrario: que esa información le fue ocultada", apuntó la Fiscalía estatal en un comunicado.

La institución precisó que las declaraciones de Zuany, contra la que existe orden de aprehensión vigente, no forman parte de la carpeta de investigación.

El caso se remonta a una operación contra un laboratorio clandestino de metanfetamina el pasado 19 de abril, durante la cual murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos en un accidente de carretera.

Durante aquel operativo, autoridades de Chihuahua participaron en el hallazgo de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, y según la investigación federal, lo hicieron con presencia de agentes de EE.UU. sin la autorización exigida por la legislación mexicana.

El reportaje del New York Times sostiene que los estadounidenses eran agentes de la CIA y que Zuany facilitó su participación en entrenamientos y operativos de las fuerzas estatales durante más de seis meses.

La Fiscalía evitó pronunciarse sobre la identidad o la adscripción institucional de los extranjeros, a quienes identifica únicamente como "ciudadanos estadounidenses", y señaló que la investigación continúa abierta.

Este martes, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó que existen órdenes de aprehensión contra Zuany tanto de la Fiscalía estatal como de la Fiscalía General de la República (FGR).

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