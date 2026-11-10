Francia asegura que europeos estarán presentes en negociaciones sobre Ucrania en Abu Dabi

"Francia, Reino Unido y Alemania estarán en la sala de reuniones. Ya lo verán cuando se publiquen las fotografías y las imágenes de las negociaciones", dijo Barrot en una entrevista con Franceinfo, en la que pidió dejar de insistir en la supuesta marginación de Francia y Europa en las negociaciones.

Barrot explicó además que este martes, en el Ministerio de Exteriores en París, donde se celebra desde la víspera un G7 de Exteriores, recibirá a los máximos representantes diplomáticos de Estados Unidos y Ucrania para abordar la situación en el país atacado por Rusia y adoptar una declaración conjunta.

El jefe de la diplomacia europea insistió en que los europeos mantienen contactos con todas las partes implicadas, incluida Rusia.

"Los europeos están en todas las mesas, y es normal, porque lo que está en juego es su futuro y su seguridad", incidió.

Fuentes del Elíseo precisaron además que en las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, que comienzan este martes en Abu Dabi en el denominado formato de Miami aceptado por los tres países, Europa estará representada mediante un formato E3, integrado por Francia, Alemania y Reino Unido, con asesores de seguridad nacional, junto a representantes de las instituciones europeas y de la OTAN.

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Italia también participará en esta ocasión, según las fuentes de la Presidencia francesa, que precisó que Francia estará representada por Emmanuel Bonne y Xavier Chatel, dos consejeros del presidente Emmanuel Macron.

París aseguró que trabaja en estrecha coordinación con Kiev para defender que la búsqueda de una paz en Ucrania y la seguridad europea son cuestiones inseparables.

"No puede haber una solución duradera en Ucrania sin tener en cuenta la seguridad europea, ni un acuerdo sobre la seguridad en Europa sin los europeos", señalaron las fuentes del Elíseo.

El objetivo, añadieron, es conectar plenamente ambas dimensiones y garantizar que los intereses y las preocupaciones de los países europeos se tengan en cuenta en las siguientes etapas del proceso diplomático.

Por su parte, Barrot rechazó que la seguridad europea pueda negociarse sin la participación de los países del continente y defendió que no debe haber conversaciones con Rusia sobre la arquitectura de seguridad europea antes de que se alcance un alto el fuego y un acuerdo de paz en Ucrania.