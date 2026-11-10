Francia no descarta ninguna respuesta contra Irán por los ciberataques a supermercados

Las sanciones incluirán prohibiciones de entrada en territorio europeo, congelación de activos e inmovilización de sus bienes financieros, enumeró Barrot en una entrevista con Franceinfo.

"Tomaremos todas las medidas que consideremos útiles y proporcionadas para responder a este ataque y disuadir a quienes pudieran tener la idea de repetirlo, en Irán o en cualquier otro lugar", aseguró.

El lunes, Francia acusó formalmente a los Guardianes de la Revolución de estar detrás de los ataques informáticos, que afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución los días 11 y 12 de octubre y provocaron averías, pérdidas de mercancía e incendios.

"Se trata de una organización terrorista que ha perpetrado, al menos en esta ocasión, un ataque de una magnitud y agresividad sin precedentes en nuestro país", denunció este martes el ministro de Asuntos Exteriores.

El Gobierno francés convocó al embajador iraní en París para trasladarle una protesta formal, mientras que la justicia francesa también ha abierto una investigación sobre los ataques.

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Ciberataques como los que sufrió Francia, que días después afectaron a sus bancos de sangre, también alcanzaron en los días siguientes a otros países europeos.