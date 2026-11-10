Israel mata a un palestino de 14 años que asegura "pretendía tirar piedras" contra coches

El Ministerio de Sanidad palestino, en otro comunicado, identificó al fallecido como Mutaz Iyad Daghlas, muerto a tiros poco antes de las 23:00 horas (21:00 GMT) por soldados en Burqa, al noroeste de Nablus.

El Ejército israelí, preguntado por EFE, alega en el comunicado que las tropas se encontraban en medio de una actividad "destinada a frustrar el lanzamiento de piedras y ataques terroristas" cerca de Burqa, cuando "detectaron a varios terroristas que pretendían arrojar piedras contra una carretera utilizada por vehículos israelíes".

"El incidente tuvo lugar en una zona donde, recientemente, se han producido lanzamientos de piedras contra vehículos israelíes", añade el texto. "Se confirmó que los disparos alcanzaron sus objetivos", termina sin aludir directamente al asesinato del menor.

Esa misma noche, según informó la Media Luna Roja Palestina en varios comunicados, un joven de 17 años había sido herido de bala en el abdomen y la pelvis, y otro de 19 años en una mano.

Asimismo, las fuerzas israelíes detuvieron a tres paramédicos de la Media Luna en la localidad e impidieron a los equipos de ambulancias llegar hasta el menor, Daghlas, antes de que se confirmara su fallecimiento.

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Según datos de la ONU y de B'Tselem, más de 240 niños han muerto solo en Cisjordania desde octubre de 2023, la mayoría durante incursiones militares a manos de soldados, pero alguno también en ataques conjuntos con colonos.

El pasado 2 de septiembre, otros dos palestinos de dieciséis y diecinueve años murieron por disparos durante un ataque de colonos acompañados de fuerzas israelíes en la localidad de Al Mughayir, cerca de Ramala, informó entonces el Ministerio palestino de Sanidad.