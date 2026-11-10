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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 07:20

La Fiscalía española pide la extradición a EE.UU. del filántropo Chambers Jr.

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Madrid, 10 nov (EFE).- La Fiscalía española se mostró este martes favorable a que el filántropo James 'Fergie' Cox Chambers Jr. sea extraditado a los Estados Unidos, donde está acusado de blanqueo de capitales y posible financiación de la organización terrorista palestina Hamás.

Por EFE
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El Ministerio Público pidió a la Audiencia Nacional, encargada de decidir sobre el caso, que se acceda a la solicitud formulada por la autoridades norteamericanas.

La vista de extradición se celebrará el viernes próximo, mientras Chambers Jr. continúa en prisión desde julio pasado, cuando fue detenido por la Policía española en la isla mediterránea de Ibiza.

En un escrito, la Fiscalía se limita a constatar que se cumple el "principio de legalidad" de una extradición "amparada" por el tratado de extradición suscrito entre los dos países en 1970, otros acuerdos y la Ley de Extradición Pas iva.

Rechaza que sea una acusación política, como aduce Chambers Jr., y apunta que, en la legislación española, los delitos de los que es acusado serían de financiación del terrorismo, daños y/o desórdenes públicos terroristas o coacciones terroristas y constitución e integración de un grupo u organización terrorista.

La documentación aportada por EE.UU., y que menciona el Ministerio Público, le atribuye haber participado en "actos de violencia directa" contra las instalaciones de una empresa fabricante de armamento israelí en territorio estadounidense tras los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por el brazo armado de Hamás en territorio de Israel.

La defensa, por el contrario, argumenta que estos hechos ya fueron juzgados en EE.UU., y otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión por ellos.

Las autoridades estadounidenses piden para el filántropo cinco años de cárcel, "lo cual demuestra el carácter desproporcionado de la solicitud", según sus abogados.

Los juristas que lo defienden, del despacho del exjuez español Baltasar Garzón, informaron hace unos días a la Audiencia Nacional de "las discordancias detectadas" en la traducción al español de la documentación aportada por EE.UU. para reclamar al acusado, lo que atribuyeron a "mala fe".

En concreto, se pide la extradición por el supuesto blanqueo internacional de capitales con el envío de fondos a Túnez y Palestina, que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas.

También está acusado de conspiración para desórdenes públicos por unos disturbios.

Chambers Jr y su defensa han negado con rotundidad todas las acusaciones y argumentaron que los fondos transferidos fueron destinados a un equipo de fútbol de Túnez y a la construcción de un horno y apoyo de hospitales en Palestina.

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