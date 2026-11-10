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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 23:50

La justicia de Brasil condena a Meta por dar trato desigual a candidatos en las elecciones

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São Paulo, 10 nov (EFE).- La justicia brasileña condenó este martes a la multinacional Meta a pagar 7,5 millones de reales (1,3 millones de dólares) por haber dado un tratamiento desigual en redes sociales al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro durante las elecciones.

Por EFE
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El Tribunal Superior Electoral consideró que la empresa dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp incumplió órdenes judiciales que la obligaban a un tratamiento igualitario entre los dos rivales durante la campaña que concluyó el pasado 25 de octubre.

Por otro lado, observó que no hay evidencias suficientes para concluir que detrás de este desequilibrio hubo una intención "deliberada" para favorecer a Bolsonaro en detrimento de Lula.

Pocos días antes de la segunda vuelta de las presidenciales, la campaña del líder progresista denunció ante el tribunal electoral que el alcance de sus publicaciones en las redes sociales de la empresa norteamericana había sido limitado.

En su discurso de la victoria, el presidente reelecto redobló sus críticas a las plataformas, las acusó de "interferir" en los comicios y defendió la necesidad de una regulación más estricta.

Meta, por su parte, ha negado que intentara influir en las elecciones y ha atribuido las diferencias de alcance a factores como la frecuencia de las publicaciones y el tipo de estrategia digital de cada campaña.

Según un análisis de datos presentado por la empresa ante el tribunal electoral, el contenido difundido por la candidatura de Lula en Instagram tuvo un número de visualizaciones 1,5 veces superior al de las publicaciones del rival.

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