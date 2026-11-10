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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 07:15

La ONU denuncia una intensificación de los ataques contra la libertad de prensa en Egipto

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Ginebra, 10 nov (EFE).- Los ataques contra la libertad de prensa se están intensificando en Egipto, donde periodistas independientes están siendo perseguidos y hostigados, denunció este martes la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por EFE
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El portavoz de la oficina Thameen Al-Kheetan, en rueda de prensa, puso como ejemplo la detención de seis periodistas del sitio web de verificación de datos Matsadash, quienes según sus abogados han sufrido torturas y fueron obligados a grabar confesiones falsas.

También citó el caso de la directora del diario digital Mada Masr, Lina Attalah, condenada en octubre por un tribunal que también ordenó el cierre del sitio web, lo que según el portavoz constituye "un acoso judicial por su trabajo periodístico".

"Pedimos a Egipto que ponga fin a todas las formas de acoso contra los periodistas y medios, y que respete y garantice el derecho a la libertad de expresión", indicó el portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

Añadió que las autoridades deben poner en libertad a los periodistas de Matsadash y retirar los cargos derivados del ejercicio legítimo de su labor periodística.

"El pueblo egipcio tiene derecho a leer y escuchar las opiniones expresadas a través de estas plataformas sobre cuestiones de legítimo interés público", concluyó Al-Kheetan.

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