La presidencia de la COP31 celebra un inicio "positivo" tras aprobar la agenda negociadora

"Hemos tenido un comienzo positivo con la adopción de la agenda", afirmó Kurum en una rueda de prensa junto al australiano Chris Bowen, presidente de las negociaciones, y el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell.

"Queremos hacer de esta una COP de la implementación y tomar decisiones que cambien cosas", agregó Kurum, ministro turco de Medio Ambiente.

La aprobación de la agenda casi al final de la primera jornada permitió superar un trámite que en anteriores conferencias ha provocado bloqueos de varios días por las diferencias entre países sobre los asuntos que deben negociarse.

La agenda, como el resto de la negociación de esta cumbre de la ONU, se debe adoptar por consenso.

Fuera de la agenda de la cumbre quedaron algunas cuestiones controvertidas, como la petición de los países africanos de debatir cómo triplicar la financiación destinada a adaptación y las disputas sobre aranceles vinculados a tecnologías limpias, ante la falta de consenso, aunque eso no evita que la cuestión pueda surgir en algún punto de las negociaciones.

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La segunda jornada de la COP31 está dedicada a la energía y el transporte, con especial atención a la electrificación de la economía como vía para reducir las emisiones, abaratar costes y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

Bowen destacó la estrecha cooperación entre Turquía y Australia, que comparten las responsabilidades de la cumbre mediante una fórmula inédita en estas conferencias.

"Es importante que demostremos que el multilateralismo sigue funcionando", afirmó Bowen, para quien la cooperación entre países no es solo la mejor manera de afrontar la crisis climática, sino "la única".

Uno de los principales objetivos impulsados por ambas presidencias es elevar hasta el 35 % en 2035 la proporción de la electricidad en el consumo mundial de energía, frente al 23 % actual.

Bowen advirtió de que alcanzar esa meta exigirá multiplicar por más de cuatro el ritmo de electrificación registrado hasta ahora.

"No tenemos ninguna posibilidad de mantenernos en 1,5 grados (de aumento de temperatura) a menos que elevemos la proporción (de electricidad) al 35 %", sostuvo, en referencia al objetivo internacional para limitar el calentamiento global.

Por su parte, Stiell insistió en que la transición eléctrica ofrece una respuesta tanto a la crisis climática como a la volatilidad de los precios energéticos.

"Las naciones ahora se enfrentan a una elección: electricidad o crisis", afirmó, al advertir de que mantener la dependencia de los combustibles fósiles expone a familias, empresas y Estados a nuevas crisis por las subidas de precios.

El responsable climático de Naciones Unidas recordó que el 90 % de los grandes proyectos de energías renovables ya son más baratos que sus alternativas fósiles y que hasta el 75 % de la demanda energética mundial puede electrificarse con las tecnologías existentes.

Stiell señaló que esto era algo "inimaginable cuando se firmó el Acuerdo de París" en 2015 y recordó que en "poco más de diez años, las energías renovables ya han superado al carbón en la generación mundial de electricidad".

Stiell reconoció, sin embargo, que la transición avanza de forma desigual y que muchos países necesitan mayor apoyo financiero y tecnológico.