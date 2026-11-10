Lula llega a la COP31 entre la expectación y la esperanza y presumiendo de agenda verde

"Brasil tendrá un lugar destacado en la COP. Somos un ejemplo en la protección del medio ambiente y la transición energética y lideramos la última cumbre, en Belém", escribió el presidente en la red social X, junto a una foto en la que se le ve bajando del avión en Antalya, la ciudad mediterránea turca sonde se celebra la cumbre.

La llegada de Lula ha sido recibida con la concesión a Brasil del premio 'rayo solar del día' que otorga el boletín ECO, publicado por una red de ONG medioambientales, en reconocimiento a la capacidad del país americano de hacer algo "revolucionario": "averiguar cómo llevar a la práctica lo acordado".

Brasil ha presentado dos propuestas en temas fundamentales: cómo frenar y revertir la deforestación, y cómo alejarse de los combustibles fósiles, señala ECO, subrayando que la pérdida de masa forestal en la Amazonia se ha reducido de forma llamativa desde que Lula volvió al Gobierno.

En contraste, el premio negativo 'Fósil del Día' ha sido para Nueva Zelanda, por rebajar los objetivos de reducir emisiones e incluso modificar leyes para impedir que la sociedad civil demandara a las grandes empresas por incumplir los objetivos.

Lula es uno de los pocos líderes de proyección mundial en esta COP, en la que brilla por su ausencia Estados Unidos, con Donald Trump opuesto a las negociaciones climáticas y gran defensor del petróleo.

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Pero tampoco vendrá el presidente chino, Xi Jinping; ni el francés, Emmanuel Macron; ni el canciller alemán, Friedrich Merz; con la prensa alemana especulando si prefiere celebrar su 71 cumpleaños en familia mañana miércoles o si quiere marcar distancia con los objetivos de la COP.

Lula, en cambio, viene con una sólida trayectoria climática: Brasil redujo la deforestación en la Amazonia en un 71 % entre 2022 y 2026 y acaba de aprobar una ley para continuar en este camino, según explicó en un mensaje en X ayer.

La llegada de Lula provocó largos atascos de tráfico por la decisión de las autoridades turcas de cerrar la mitad de los carriles de la autovía que comunica Antalya con el recinto de la COP.

La medida ya se anticipaba para la llegada de los líderes a partir de mañana, con las autoridades suspendiendo las clases hasta el jueves para reducir el tráfico escolar, pero se ha adelantado a hoy.