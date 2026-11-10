ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:00

Lula llega a la COP31 entre la expectación y la esperanza y presumiendo de agenda verde

Imagen sin descripción

Antalya (Turquía), 9 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luis Inácio 'Lula' da Silva, ha llegado este martes a la cumbre del clima COP31 en medio de una gran expectación y con la promesa de que su país ejercerá un papel destacado, con propuestas sobre lucha contra la deforestación y el abandono de los combustibles fósiles.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Brasil tendrá un lugar destacado en la COP. Somos un ejemplo en la protección del medio ambiente y la transición energética y lideramos la última cumbre, en Belém", escribió el presidente en la red social X, junto a una foto en la que se le ve bajando del avión en Antalya, la ciudad mediterránea turca sonde se celebra la cumbre.

La llegada de Lula ha sido recibida con la concesión a Brasil del premio 'rayo solar del día' que otorga el boletín ECO, publicado por una red de ONG medioambientales, en reconocimiento a la capacidad del país americano de hacer algo "revolucionario": "averiguar cómo llevar a la práctica lo acordado".

Brasil ha presentado dos propuestas en temas fundamentales: cómo frenar y revertir la deforestación, y cómo alejarse de los combustibles fósiles, señala ECO, subrayando que la pérdida de masa forestal en la Amazonia se ha reducido de forma llamativa desde que Lula volvió al Gobierno.

En contraste, el premio negativo 'Fósil del Día' ha sido para Nueva Zelanda, por rebajar los objetivos de reducir emisiones e incluso modificar leyes para impedir que la sociedad civil demandara a las grandes empresas por incumplir los objetivos.

Lula es uno de los pocos líderes de proyección mundial en esta COP, en la que brilla por su ausencia Estados Unidos, con Donald Trump opuesto a las negociaciones climáticas y gran defensor del petróleo.

Pero tampoco vendrá el presidente chino, Xi Jinping; ni el francés, Emmanuel Macron; ni el canciller alemán, Friedrich Merz; con la prensa alemana especulando si prefiere celebrar su 71 cumpleaños en familia mañana miércoles o si quiere marcar distancia con los objetivos de la COP.

Lula, en cambio, viene con una sólida trayectoria climática: Brasil redujo la deforestación en la Amazonia en un 71 % entre 2022 y 2026 y acaba de aprobar una ley para continuar en este camino, según explicó en un mensaje en X ayer.

La llegada de Lula provocó largos atascos de tráfico por la decisión de las autoridades turcas de cerrar la mitad de los carriles de la autovía que comunica Antalya con el recinto de la COP.

La medida ya se anticipaba para la llegada de los líderes a partir de mañana, con las autoridades suspendiendo las clases hasta el jueves para reducir el tráfico escolar, pero se ha adelantado a hoy.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
04
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más
05
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más

Te puede interesar