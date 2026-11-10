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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 06:10

Más de 150.000 tiendas de campaña esperan la aprobación de Israel para entrar en Gaza

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Jerusalén, 10 nov (EFE).- Más de 150.000 tiendas de campaña, adquiridas por socios humanitarios y Estados miembros, se encuentran fuera de Gaza a la espera de ser autorizadas por Israel, según detalló este martes a EFE la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Por EFE
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Entre ellas, cerca de 117.000 son tiendas de campaña gestionadas por la ONG el Comité Egipcio de Socorro en el centro logístico humanitario de Al Arish, en la Península del Sinaí y a 45 kilómetros de la divisoria con Gaza.

"Resulta urgente contar con financiación humanitaria y con las autorizaciones de las autoridades israelíes para permitir la entrada en Gaza de suministros y maquinaria, tales como camiones cisterna de succión, bombas móviles de drenaje, aceite para motores, mangueras y maquinaria pesada", añade la OCHA en su informe semanal.

Desde el viernes 6 de noviembre se registraron fuertes lluvias y vientos en la Franja de Gaza que duraron el fin de semana, provocando inundaciones que afectaron a miles de personas en campamentos.

Se estima que unos 600 hogares tuvieron que desplazarse una vez más a causa de la tormenta, mientras que una madre y sus dos hijos, de 5 y 6 años, junto a su prima de 4 años, murieron en el derrumbe de un talud de arena sobre su tienda.

OCHA dice que, para el 8 de noviembre, los socios humanitarios habían recibido solicitudes de ayuda de más de 26.000 hogares de gazatíes cuyos refugios u otras pertenencias resultaron dañados, si bien estiman que el impacto real fue mayor.

En algunos puntos, el nivel del agua alcanzó los 1,5 metros, mientras que los centros de emergencia de la Defensa Civil gazatí recibieron 2.166 llamadas de auxilio, de las que solo lograron atender 218, en su mayoría con consejos en remoto.

La rama del Ejército israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) asegura, en un comunicado, que "en los últimos meses" han permitido la entrada a Gaza de más de 91.000 tiendas de campaña y más de 8.200 camiones con "lonas, mantas, ropa de invierno y otros suministros".

La mayoría de los palestinos en Gaza permanecen desplazados y, según las estimaciones de la OCHA, el 65 % -o 1,4 millones de personas- aún malvive en tiendas de campaña o refugios improvisados.

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