Reunión de los europeos del G7 con A. Saudí y Catar sobre la guerra, pero sin EE.UU.

Fuentes del Ministerio francés de Exteriores indicaron poco antes del encuentro que el objetivo de este encuentro era abordar la situación en Oriente Medio, "en particular sobre la crisis iraní y sus repercusiones en términos de seguridad y económicas tanto para la región como para el conjunto de la comunidad internacional".

El encuentro, "en los margenes de la reunión ministerial del G7", se organizó a las 9:30, justo antes de la sesión programada en el encuentro de los jefes de la diplomacia de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) sobre la "estabilidad en Oriente Medio".

Una sesión en la que sí debía participar Rubio, que desde su llegada este lunes a París ha mantenido encuentros bilaterales con otros ministros, entre otros el anfitrión, el francés Jean-Noël Barrot.

La discusión en este formato entre europeos y países del golfo Pérsico, sin representantes de Washington, que es uno de los contendientes en la guerra lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, no es la primera vez que se concreta en los últimos meses.