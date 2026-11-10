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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 06:20

Reunión de los europeos del G7 con A. Saudí y Catar sobre la guerra, pero sin EE.UU.

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París, 10 nov (EFE).- Los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido y Alemania se reunieron este martes, en paralelo a la reunión de ministros de Exteriores del G7 en París, con los de Arabia Saudí y Catar, pero en ausencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que también está en la ciudad, para hablar de la guerra en Oriente Medio.

Por EFE
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Fuentes del Ministerio francés de Exteriores indicaron poco antes del encuentro que el objetivo de este encuentro era abordar la situación en Oriente Medio, "en particular sobre la crisis iraní y sus repercusiones en términos de seguridad y económicas tanto para la región como para el conjunto de la comunidad internacional".

El encuentro, "en los margenes de la reunión ministerial del G7", se organizó a las 9:30, justo antes de la sesión programada en el encuentro de los jefes de la diplomacia de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) sobre la "estabilidad en Oriente Medio".

Una sesión en la que sí debía participar Rubio, que desde su llegada este lunes a París ha mantenido encuentros bilaterales con otros ministros, entre otros el anfitrión, el francés Jean-Noël Barrot.

La discusión en este formato entre europeos y países del golfo Pérsico, sin representantes de Washington, que es uno de los contendientes en la guerra lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, no es la primera vez que se concreta en los últimos meses.

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