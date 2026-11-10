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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 05:40

R.Unido dice que el tribunal de Hamburgo no tiene jurisdicción sobre soberanía de Malvinas

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Londres, 10 nov (EFE).- El Reino Unido rechazó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo tenga jurisdicción para examinar la reclamación argentina sobre la soberanía de las Malvinas y aseguró que defenderá su derecho a realizar perforaciones petrolíferas en las islas, señaló la fiscal general británica, Ellie Reeves.

Por EFE
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La fiscal dijo al diario The Times que comparecerá personalmente ante el tribunal en Hamburgo (TIDM), que este martes empezará a escuchar los argumentos de Argentina y el Reino Unido sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para que se impida el inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion.

Este yacimiento está en aguas al norte de las Malvinas, con licencias otorgadas por Londres a las empresas Rockhopper y Navitas.

El Gobierno argentino anunció el pasado 28 de septiembre que iniciaría un pedido de arbitraje en virtud de lo establecido en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convemar).

En declaraciones al diario The Times publicadas hoy, Reeves dijo que el Reino Unido respeta el derecho internacional y el tribunal de Hamburgo, pero "consideramos que carece de jurisdicción para examinar una reclamación sobre la soberanía. Haremos todo lo posible por presentar la defensa más sólida".

"En la práctica, Argentina intenta servirse de este tribunal para adoptar decisiones para las cuales no tiene competencia. Esta cuestión, sencillamente, no es competencia del tribunal. Tenemos la absoluta certeza de que se trata de un territorio soberano británico", agregó.

El presidente argentino, Javier Milei, ha reiterado la reclamación argentina de las islas pero ha descartado una intervención militar, al insistir en que "se recuperarán las Malvinas por la vía diplomática".

El yacimiento petrolífero Sea Lion, situado a unas 200 kilómetros de las islas, contiene una reserva estimada de 1.700 millones de barriles de petróleo. Dos compañías petroleras -la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum- tienen previsto comenzar la extracción en un plazo de dos años.

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982 por la soberanía de las Malvinas después de que la junta militar argentina las ocupara el 2 de abril de ese año. El conflicto armado terminó dos meses después con la victoria de las fuerzas británicas.

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