ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 03:25

Rusia derriba 155 drones ucranianos horas antes del comienzo de negociaciones en Abu Dabi

Imagen sin descripción

Moscú, 10 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 155 drones ucranianos de largo alcance, horas antes del comienzo de las negociaciones tripartitas previstas en Abu Dabi para este martes y miércoles, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 155 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas y la anexionada península de Crimea, señaló en Telegram el mando castrense ruso, al reportar el ataque de relativamente pequeña magnitud.

Ni las autoridades rusas ni los medios independientes rusos y ucranianos informaron de daños significativos a la infraestructura crítica o víctimas a consecuencia del ataque.

Se espera que las negociaciones a tres bandas en Abu Dabi arranquen este martes a las 10.50 hora de Moscú (07:50 GMT), según informó la agencia rusa TASS, citando una fuente cercana a las conversaciones.

En las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, Moscú estará representado por el asesor presidencial Vladímir Medinski, quien también participó en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025.

Le acompañarán los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin; el jefe de la inteligencia militar, Ígor Kostiukov, quien lideró la delegación en la ronda celebrada en enero en Estambul, y su adjunto, Yuri Zhigarlovski.

Anteriormente, el Kremlin descartó la participación directa de representantes de la Unión Europea (UE) en las negociaciones tripartitas, aunque la Comisión Europea ya había anunciado el envío de una delegación. Según Kiev, los encuentros con los europeos tendrán lugar aparte de las negociaciones tripartitas.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más
04
Política
“Todo apunta a Santi Peña”: Leite culpa al expresidente por orden de dejar fondos públicos en Ueno
Ver más
05
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más

Te puede interesar