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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 05:40

Taiwán está "en contacto" con el nuevo líder de Paraguay y reafirma estabilidad de lazos

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Taipéi, 10 nov (EFE).- Taiwán mantiene un "contacto estrecho" con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, y las relaciones entre ambas partes siguen siendo cordiales a pesar del juicio político y la destitución de su predecesor, Santiago Peña, informó este martes la Cancillería isleña.

Por EFE
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En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, Hsiao Kuang-wei, también subrayó que los proyectos de cooperación entre Taipéi y Asunción seguían adelante según lo previsto y no se habían visto afectados por el colapso del Banco Ueno, cuyo cierre afectó a miles de clientes.

Según Hsiao, el nuevo mandatario latinoamericano ha manifestado en "repetidas ocasiones" que Taiwán es un "importante aliado estratégico" de su país, y también mantuvo "relaciones estrechas y cordiales" con la isla durante su mandato como presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay (2019-2022).

Alliana juró el cargo el viernes después de que el ahora exgobernante Santiago Peña fuera destituido en un juicio político en el Senado tras ser declarado culpable de "mal desempeño de funciones" por el caso del Banco Ueno.

Desde su llegada al poder en agosto de 2023, Peña había reafirmado en múltiples ocasiones su apoyo a Taiwán y su "compromiso" de mantener las relaciones diplomáticas con la isla autogobernada.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene lazos diplomáticos formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

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