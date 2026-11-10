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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 04:45

Tres trabajadores mueren por posible fuga de gas en una fábrica india proveedora de Apple

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 10 nov (EFE).- Al menos tres trabajadores murieron por una presunta inhalación de gases tóxicos mientras realizaban tareas de mantenimiento en un tanque de aguas residuales de una fábrica de Tata Electronics, proveedor de componentes para los iPhone de Apple en el estado indio de Tamil Nadu, informaron este martes las autoridades.

Por EFE
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"Nos entristece profundamente la trágica pérdida de tres vidas en las instalaciones de Tata Electronics en Hosur", declaró la ministra de Industria de Tamil Nadu, Virudhai Magal Keerthana, quien anunció una investigación sobre lo ocurrido.

El accidente se produjo hacia las 17.10 hora local del lunes (11.40 GMT), cuando los operarios trabajaban en un tanque de filtración de aguas residuales en la planta situada cerca de Hosur, en el sur de la India.

Según la reconstrucción policial, uno de los trabajadores perdió el conocimiento tras quedar expuesto a los gases, mientras los otros dos se desplomaron al intentar auxiliarlo.

Los fallecidos, empleados de una empresa contratista y de entre 25 y 32 años, fueron rescatados y trasladados a un hospital, donde se certificó su muerte.

El administrador del distrito de Krishnagiri, C. Dinesh Kumar, afirmó al diario The New Indian Express que no se habían adoptado las medidas de seguridad adecuadas durante las labores de mantenimiento.

La Policía investiga las circunstancias del accidente y espera los resultados de las autopsias para determinar la causa exacta de las muertes.

"La seguridad y la dignidad de cada trabajador deben seguir siendo primordiales", sostuvo Keerthana, quien aseguró que se tomarán las medidas correspondientes en función de los resultados de la investigación.

Tata Electronics, parte del conglomerado indio Tata, fabrica componentes para los iPhone de Apple y participa en la expansión de la cadena de suministro de la compañía estadounidense en la India, que busca diversificar su producción fuera de China.

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