Trump ve un “impulso positivo” para un acuerdo con Irán tras recibir al primer ministro de Catar

Las negociaciones para evitar una reanudación de los ataques se han intensificado en los últimos días, a pesar de las amenazas veladas de Trump de volver a bombardear Irán.

Aunque una reanudación de los ataques contra Irán es “poco probable”, Estados Unidos sigue “dispuesto a intervenir”, afirmó Trump en Truth Social tras su reunión con el primer ministro de Catar, Mohammed ben Abdelrahmane al Thani.

Trump añadió que las potencias del Golfo quieren mantener el statu quo.

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El domingo, el presidente estadounidense ya había afirmado en la CNN que una reanudación de la guerra con Irán era “muy improbable (...) Depende de si firman o no un acuerdo”.

Pero la versión iraní difiere totalmente de la ofrecida por Trump. “Dejad de inventaros noticias falsas sobre conversaciones imaginarias”, escribió en X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezai.

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“La guerra en Irán ya ha destrozado al Gobierno estadounidense”, añadió en referencia a la dura derrota del partido republicano en las elecciones de mitad de mandato celebradas el 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que el mandatario y sus copartidarios perdieron el control de las dos Cámaras del Congreso.