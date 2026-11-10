Ucranianos y europeos se reúnen en Abu Dabi antes de los contactos con Rusia y EE.UU.

A la reunión “se sumaron también” los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, según explicó el propio Umérov. “Alineamos posiciones y coordinamos los pasos antes de la siguiente ronda de negociaciones”, escribió Umérov, que además de representar habitualmente a Ucrania en estos contactos es jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania.

Los citados países europeos están representados por sus respectivos consejeros de seguridad en Abu Dabi. Rusia no ha aceptado que los europeos participen de forma directa en la reunión a tres de los emisarios del Kremlin con ucranianos y rusos.

Umérov explicó que en la delegación ucraniana le acompañan el jefe de gabinete de la presidencia, Kirilo Budánov; el diputado oficialista David Arajamia, el diplomático y asesor de la presidencia Serguí Kislitsia y el jefe adjunto de la inteligencia militar, Vadim Skibitski.

“Nuestras prioridades clave son un alto el fuego, garantías fiables de seguridad para la posguerra, reconstrucción económica y desarrollo de Ucrania y también medidas humanitarias”, señaló Umérov.

Las reuniones a tres de este tipo entre ucranianos, rusos y estadounidenses se han saldado hasta ahora sin más acuerdos concretos que compromisos para intercambiar prisioneros de guerra y civiles cautivos y entregar al bando correspondiente cadáveres de soldados caídos que estaban en manos del enemigo.