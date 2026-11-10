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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 23:55

Un hondureño solicitado en extradición por EE.UU. se ahorca en una cárcel

Imagen sin descripción

Tegucigalpa, 10 nov (EFE).- El hondureño Héctor Vicente Paguada, quien en 2024 fue solicitado en extradición por Estados Unidos, acusado del homicidio de dos mujeres en ese país, se ahorcó este martes en la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, informó una fuente oficial.

Por EFE
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Paguada, quien fue capturado el pasado día 7 en el municipio de Sabá, departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, se quitó la vida ahorcándose "con un cordón" en uno de los baños de la prisión, indicó el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Lacayo.

Agregó que Paguada estaba recluido en el "Módulo de diagnóstico", en una celda que no requería de máxima seguridad.

El Ministerio Público (Fiscalía) informó el pasado sábado de que Paguada fue capturado a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y que desde 2024 fue solicitado por autoridades de Estados Unidos, por su presunta participación en el homicidio de dos mujeres en el estado de Texas.

"La extradición fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia" y "la captura fue posible gracias a la cooperación entre Honduras y Estados Unidos", indicó la Fiscalía en un comunicado en la red social X.

Además, destacó "el trabajo de la Oficina Federal de Investigaciones @FBI y el intercambio de información con la ATIC, que fue clave para la localización y captura del requerido".

Según la Fiscalía, Paguada fue puesto a la orden del juzgado competente dentro de los plazos de ley, para continuar los trámites de extradición.

El acusado gozaba de la "presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme" y la información sobre su captura "no constituye declaración de culpabilidad", señaló la Fiscalía.

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