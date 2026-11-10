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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 05:30

Zelenski viaja hoy a Dinamarca para reunirse con los líderes de los países nórdicos

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Copenhague, 10 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viaja este martes a Dinamarca para reunirse con los líderes de los países nórdicos, informó en un comunicado la oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Por EFE
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Durante la reunión, de la que no se han dado más detalles, se discutirán asuntos como el apoyo militar a Ucrania, la seguridad en Europa y la "urgente necesidad" ucraniana de defensa aérea y la protección de su sector energético.

La visita de Zelenski coincide con el inicio en Abu Dabi de la reunión de dos días a nivel técnico entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia, bajo mediación de EE.UU., en el primer encuentro trilateral desde finales de febrero, cuando las negociaciones se interrumpieron debido a la guerra estadounidense en Irán.

"Estoy orgullosa de poder invitar al presidente Zelenski y a los líderes nórdicos a Dinamarca. La lucha de los ucranianos por una Ucrania y una Europa libres continúa. Su valor increíble y su fuerza son un rayo de luz en un momento grave e incierto", señaló Frederiksen en el comunicado.

Frederiksen defendió la necesidad de continuar apoyando a Ucrania y de aprender de sus experiencias y conocimiento "para poder proteger juntos a Europa".

Antes del inicio de los contactos entre Rusia y Ucrania, el equipo negociador ucraniano se ha reunido en Abu Dabi con los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea.

A la reunión "se sumaron también" los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, según anunció en su cuenta de Telegram el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov.

Rusia no ha aceptado que los europeos participen de forma directa en la reunión a tres de los emisarios del Kremlin con ucranianos y rusos.

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