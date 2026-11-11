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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:10

ACNUR reclama alto el fuego humanitario en Sudán y alerta de desestabilización regional

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París, 11 nov (EFE).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, reclamó este miércoles un alto el fuego humanitario en Sudán y una mayor presión internacional para poner fin a una guerra que ha provocado la "mayor crisis humanitaria" con desplazamiento de población del mundo y amenaza con extender la inestabilidad a los países vecinos.

Por EFE
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"Tiene que haber una solución política. Esta debe comenzar con un alto el fuego, un alto el fuego humanitario", manifestó Salih durante el panel '¿Sigue siendo posible la paz en Sudán? Situar a la población civil en el centro del proceso', celebrado en el marco del Foro de París sobre la Paz.

El responsable de ACNUR subrayó que los millones de personas que han abandonado sus hogares no lo han hecho voluntariamente, sino que se han visto obligadas a huir por la violencia, la lucha por el poder y la criminalidad.

"Sudán atraviesa posiblemente la mayor crisis humanitaria del mundo y, en cualquier caso, la que registra el mayor número de desplazados (...) No tengo palabras para describir las atrocidades de este conflicto, especialmente las que sufren las mujeres y las niñas", destacó.

En este sentido, defendió que la población civil y los desplazados deben ocupar un lugar central en cualquier proceso de paz y participar en la construcción de una solución política que permita recuperar un Gobierno civil.

El responsable de ACNUR alertó también de la insuficiencia de los recursos destinados a responder a la emergencia humanitaria.

Según indicó, se necesitan 300 millones de dólares para proporcionar protección y asistencia a las personas afectadas, pero hasta ahora solo se ha conseguido recaudar un tercio de esa cantidad.

"La situación podría empeorar todavía más debido a la hambruna y a la mala temporada agrícola de este año, que podrían exigir una financiación adicional", advirtió.

Asimismo, advirtió de que las consecuencias del conflicto trascienden las fronteras sudanesas, con riesgos para la estabilidad de Chad, Etiopía y otros países de la región, en un contexto de expansión de grupos extremistas.

"Europa y Estados Unidos no pueden considerar que estos acontecimientos son cuestiones lejanas", consideró el alto comisionado, al insistir en que Sudán debe ser una prioridad para la comunidad internacional.

"Sudán es importante para todos nosotros, no solamente para los sudaneses", insistió.

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