Al menos 1.167 personas murieron a causa de la violencia en Haití en tercer trimestre 2026

El 50 % de esas muertes ocurrieron durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y que a su vez son responsables del 45 % de las víctimas mortales, mientras que el 5 % restante es atribuido a grupos de autodefensa, señala el informe.

De las 1.167 personas asesinadas, la gran mayoría eran hombres (81 %), mientras que un 13 % eran mujeres y el 6 % niños, agregó la información.

Con estas cifras, el total de personas que han perdido la vida por la violencia en el país caribeño en los primeros nueve meses del año asciende a 4.217.

La Binuh advirtió además del regreso de miembros de bandas armadas a los barrios de Bel-Air, Bas Delmas y La Saline, en Puerto Príncipe, de donde habían huido tras operaciones de seguridad llevadas a cabo a principios de este año.

En el periodo analizado al menos 344 personas de entre ocho y 75 años de edad fueron víctimas de agresiones sexuales, y en la mayoría de los casos (77 %) fueron violaciones colectivas.

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"Los casos de violencia sexual, especialmente los cometidos por bandas, siguen sin denunciarse en su mayor parte, debido al temor a las represalias, a la estigmatización social y a la falta de confianza en la policía y en el sistema", lamentó el órgano de la ONU.

Al menos cinco víctimas de la violencia sexual fueron asesinadas por sus agresores tras haber sido violadas, mientras que otras cuatro, entre ellas tres chicas de 15, 16 y 17 años, quedaron embarazadas a raíz de los abusos.

Asimismo, al menos 27 mujeres y cuatro niñas fueron víctimas de violaciones repetidas durante su cautiverio, tras haber sido secuestradas por miembros de bandas.

El informe señala además que por lo menos 32 niños de entre 14 y 16 años fueron reclutados por la banda 'Grand Ravine' y murieron en intercambios de tiros con las fuerzas de seguridad.

Por ello, la Binuh señaló que "a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones del Estado, con el apoyo de los agentes de la sociedad civil y los socios internacionales, las medidas de protección y prevención destinadas a reducir los riesgos de reclutamiento han seguido siendo insuficientes".

Respecto a las investigaciones judiciales sobre masacres y violaciones graves de los derechos humanos, la Binuh documentó "avances" en la puesta en marcha de los dos centros judiciales especializados en delitos masivos y delitos financieros, con la asignación de 24 magistrados y el refuerzo de la coordinación, entre otros puntos.

Por el contrario, advirtió que "no se ha registrado ningún avance durante el trimestre en los procedimientos judiciales relativos a varios casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos, en particular las masacres de Grand Ravine (2017), La Saline (2018), Bel-Air (2019) y Pont-Sondé (2024).

Las bandas armadas son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

A ellos se sumaron el mes pasado más de 2.000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de ese país que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.